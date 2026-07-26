Mercato : Urgent ! Le PSG craque, Maghnes Akliouche arrive

Échaudé par le dénouement du dossier Yan Diomande, le PSG accepte désormais de payer ce que demande l’AS Monaco pour recruter Maghnes Akliouche durant ce mercato estival.

Mercato : Le PSG va envoyer 50M€ pour Maghnes Akliouche

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Le PSG ne veut plus perdre de temps sur le dossier Maghnes Akliouche. Face à la fermeté de l’AS Monaco et la menace anglaise représentée par Liverpool, le club de la capitale craque et décidée de sortir le chéquier pour le milieu offensif du club monégasque.

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En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens s’apprêteraient à transmettre leur quatrième offre à leurs homologues de l’ASM pour l’international français de 24 ans. Cette dernière proposition devrait avoisiner les 50 millions d’euros, soit le montant attendu par Thiago Scuro, le directeur sportif du club de la Principauté, pour laisser partir son numéro 11.

Cependant, avec l’entrée en lice de Liverpool dans ce dossier, l’AS Monaco pourrait faire monter les enchères et faire encore traîner les négociations. De son côté, Maghnes Akliouche a déjà fait son choix et veut uniquement rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Maghnes Akliouche attend l’accord entre le PSG et Monaco

Après le départ de Kang-In Lee, qui a signé à l’Atlético Madrid jusqu’en 2031 pour 40 millions d’euros, Maghnes Akliouche est devenu l’une des priorités du Paris SG pour renforcer son secteur offensif. Et selon les informations de Fabrizio Romano, en dépit des rumeurs l’envoyant éventuellement à Liverpool, Akliouche a déjà donné son accord pour un transfert au Paris Saint-Germain et n’attend plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour changer d’air.

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« Je maintiens mes informations sur Maghnes Akliouche. Il y a eu des rumeurs comme quoi Liverpool pouvait voler le deal pour Akliouche. Si j’avais des informations comme quoi Liverpool essayait d’entrer sur le dossier ou de le voler, je vous le ferais savoir.

Mais mes informations restent les mêmes : le PSG a un accord avec le joueur. Maghnes Akliouche veut signer au PSG, et le PSG est en négociations avec Monaco. Les discussions de club à club ne sont pas terminées. Donc nous devons encore faire attention, tout est encore possible. Mais la situation entre le PSG et Maghnes Akliouche est vraiment concrète.

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