ASSE : Annonce capitale pour Saint-Étienne ce jour

‎L’ASSE sera fixée dans les prochaines heures sur l’un des moments les plus attendus de l’intersaison. Ce mercredi, la publication du calendrier de Ligue 2 par la LFP permettra aux Verts de découvrir le parcours qui les attend pour l’exercice 2026-2027.

‎ASSE : Un rendez-vous très attendu dans le Forez

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‎La Ligue de Football Professionnel dévoile ce mercredi, aux alentours de 15 heures, le calendrier complet des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Une annonce importante pour les clubs, mais aussi pour les supporters qui peuvent déjà commencer à préparer leurs déplacements et leurs grands rendez-vous de la saison.

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‎Pour l’ASSE, cette publication représente une étape symbolique. Après plusieurs semaines consacrées à la préparation de l’effectif, le club va connaître l’ordre de ses futures batailles. ‎La saison de Ligue 2 débutera le week-end du 8 août. Les premières journées seront particulièrement observées, car elles donnent souvent le ton d’un championnat réputé pour son intensité et son imprévisibilité.

LIGUE 1 McDONALD’S ET LIGUE 2 BKT : LES CALENDRIERS 2026/2027 DÉVOILÉS LE 10 JUIN



📅 Les calendriers de @Ligue1 et de @Ligue2BKT pour la saison 2026/2027 seront révélés ce mercredi 10 juin par la Ligue de Football Professionnel.



Rendez-vous à partir de 15h00 sur l’application… pic.twitter.com/ocfPnGFibk — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 9, 2026

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‎Dans les coulisses du football français, les dirigeants savent qu’un début de saison bien négocié peut rapidement installer une dynamique positive. L’ASSE découvrira ainsi le chemin exact qui pourrait la rapprocher de ses ambitions lors de cette campagne 2026-2027.