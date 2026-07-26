Mercato : Urgent ! Un crack du LOSC prépare ses valises !

En plus d’Ayyoub Bouaddi, un autre jeune milieu de terrain du LOSC pourrait rejoindre l’Angleterre durant ce mercato estival. Les lignes bougent bien dans ce sens. Explications.

Mercato LOSC : Burnley sur le point de boucler le transfert de Raghouber

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Le mercato estival bat son plein au LOSC. Alors que plusieurs clubs anglais s’activent en coulisses pour Ayyoub Bouaddi, un autre protégé de Paulo Fonseca serait lui aussi en partance pour le Royaume-Uni. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par RMC Sport, le milieu défensif Ugo Raghouber s’apprêterait à quitter les rangs de Lille pour rejoindre Burnley.

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Peu utilisé par Davide Ancelotti depuis la reprise, le joueur de 23 ans aurait donné son accord pour s’engager en faveur du club de Championship dans le cadre d’un transfert définitif. De retour d’un prêt concluant de six mois la saison passée à Levante, Ugo Raghouber serait même déjà arrivé dans le Lancashire pour régler les derniers détails de son transfert.

Sous contrat avec le Lille LOSC jusqu’en juin 2027, le natif de Clichy devrait rapporter 5 millions d’euros (bonus compris) aux Dogues. Pour rappel, Ugo Raghouber n’avait pas participé aux dernières séances d’entraînement au Domaine de Luchin, signe de son départ imminent.

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Formé au LOSC et prêté successivement au Mans, à Dunkerque, puis à Levante lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, Ugo Raghouber va ainsi poursuivre sa progression sous les couleurs de Burnley, en division 2 anglaise.