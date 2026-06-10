OM – PSG : La date du prochain Classique en Ligue 1 connue !

Les calendriers des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été révélés ce mercredi 10 juin. Le premier Classique aura lieu le 19 septembre prochain.

Comme lors de la saison écoulée, le PSG se déplacera en septembre pour affronter l’Olympique de Marseille, puis recevra les Phocéens au Parc des Princes en février. Notez les samedi 19 septembre et 6 février prochains pour ne pas manquer ces deux rendez-vous.

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Le championnat commencera le vendredi 21 août avec au programme de la 1ère journée le Paris Saint-Germain contre le Stade rennais, l’Olympique de Marseille qui recevra le RC Strasbourg ou encore l’OL qui se déplacera au Stadium face à Toulouse. Le championnat prendra fin le samedi 29 mai avec un multiplex qui verra notamment s’affronter les Alsaciens et l’OGC Nice, Brest et le RC Lens, ou encore l’AJ Auxerre et Le Havre, dans un match qui sent déjà la finale pour le maintien.

Rendez-vous en 2027 pour le derby de la Côte d’Azur

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Côté derby, le LOSC recevra Lens le 31 octobre et le retour à Bollaert se jouera le 20 mars. Le Paris FC se déplacera au Parc des Princes le 12 décembre, juste avant la trêve hivernale, avant de tenter de battre à nouveau les champions d’Europe à Jean-Bouin le 3 avril. Le derby de la Côte d’Azur entre l’AS Monaco et l’OGC Nice se jouera juste après le Nouvel An, le 2 janvier au stade Louis-II, avant le retour à l’Allianz Riviera à l’avant-dernière journée, le 22 mai.

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Du beau spectacle dès la première journée de Ligue 2

Dans une Ligue 2 d’un niveau assez exceptionnel cette année, le ton est donné dès la première journée pour le grand retour du FC Sochaux-Montbéliard, qui recevra le 8 août l’ AS Saint-Étienne à Bonal. Nantes jouera sa première saison en Ligue 2 depuis 14 ans dans son antre de la Beaujoire, face au Red Star. La dernière journée verra s’affronter le Dijon FCO, aussi de retour dans l’antichambre du football français, face au MHSC, et surtout un derby lorrain entre Nancy et le FC Metz à Marcel-Picot, le samedi 22 mai. Le match aller à Saint-Symphorien aura lieu le 2 janvier.

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