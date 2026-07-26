ASSE Mercato: Urgent ! Gazidis prépare un double coup à 40M€

À moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 2, le temps presse à l’ASSE. Dans l’optique de continuer à renforcer l’effectif d’Ian Cathro, le président stéphanois, Ivan Gazidis, pourrait prochainement boucler un double coup intéressant.

ASSE Mercato : Davitashvili en route pour la Serie A

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Après plusieurs semaines de rumeurs, certains dossiers pourraient s’accélérer du côté de l’ASSE dans le sens des départs, notamment avec Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. La mise à l’écart des deux joueurs lors du match amical contre les Glasgow Rangers (1-2) n’a fait qu’alimenter les spéculations dans le Forez.

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Surtout que les courtisans affluent de jour en jour pour les deux attaquants des Verts. D’après les informations de Nicolo Schira, Zuriko Davitashvili aurait une sérieuse piste en Serie A pour les prochaines semaines. Le journaliste italien rapporte que les dirigeants de l’Atalanta Bergame se seraient renseignés ces dernières heures auprès de la direction de l’AS Saint-Étienne pour connaître les conditions d’un éventuel transfert de l’international géorgien de 25 ans.

Après s’être fait repousser avec une première offre à 12 millions d’euros, le club italien serait revenu à la charge pour Davitashvili. Ouvert à négocier un transfert, l’AS Saint-Etienne évalue son numéro 22 à 20 millions d’euros.

En position de force pour l’ancien avant-centre des Girondins de Bordeaux, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, Ivan Gazidis et leurs décideurs stéphanois attendent donc des offres plus élevées pour envisager un départ du compatriote de Khvicha Kvaratskhelia. Même son de cloche pour Lucas Stassin.

Besiktas fonce sur Lucas Stassin

Auteur de solides prestations sous les couleurs de l’ASSE, Lucas Stassin a la côte sur le marché des transferts. Après avoir refusé des propositions au-delà des 20 millions d’euros l’été passé, l’AS Saint-Étienne pourrait reconsidérer sa position et conclure un éventuel deal à ce même prix.

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Selon diverses sources turques, le Besiktas serait prêt à signer un gros chèque à l’ASSE pour récupérer l’international espoir belge. Si Darwin Nunez demeure la priorité absolue des Aigles Noirs Stassin demeure une option pour évoluer éventuellement aux côtés de Mohamed Salah la saison prochaine. Une double opération Davitashvili – Stassin qui pourrait donc rapporter près de 40 millions d’euros aux Verts.

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Une belle somme qui permettrait de financer l’arrivée de recrues de poids pour renforcer le groupe de coach Ian Cathro. Affaire à suivre…