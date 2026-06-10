Mercato : Le PSG négocie un incroyable deal avec Liverpool !

Malgré un repositionnement réussi au milieu de terrain durant les six derniers mois, Lucas Beraldo pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Le défenseur polyvalent brésilien pourrait débarquer à Liverpool à la surprise générale.

Mercato PSG : Un chouchou de Luis Enrique vers la sortie cet été ?

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En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Lucas Beraldo pourrait quitter la capitale française au mercato d’été qui s’annonce à grands pas. Des discussions sont menées avec Liverpool pour un éventuel départ du Brésilien. Utilisé comme défenseur central, mais aussi comme milieu de terrain par Luis Enrique cette saison, Lucas Beraldo n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance dans l’esprit de son entraîneur.

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Du haut de ses 22 ans, le Brésilien ne parvient pas à passer ce cap qui pourrait lui permettre d’épouser un rôle de titulaire au Paris Saint-Germain. Un vrai problème pour le club parisien d’autant que le contrat de Lucas Beraldo dans la capitale expire dans deux ans, en juin 2028. Un départ cet été est par conséquent une possibilité.

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Le compte Twitter WilsonCoxLFC, spécialisé dans l’actualité de Liverpool, évoque contre toute attente un potentiel départ vers les Reds. Et pour cause, il est révélé que le directeur sportif du club anglais Richard Hughes a rencontré les représentants de Lucas Beraldo ces derniers jours afin de prendre la température et évoquer un potentiel départ sur les bords de la Mersey.

Lucas Beraldo intéresse Liverpool

Ce n’est pas une surprise, Liverpool cherche à se renforcer en défense centrale après l’annonce du départ d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat, au Real Madrid. Un transfert de Lucas Beraldo pourrait se conclure aux alentours des 30 millions d’euros, permettant au PSG de récupérer la somme investie lors de son recrutement en provenance de Sao Paulo en janvier 2024.

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Un transfert cet été enlèverait surtout une belle épine du pied des dirigeants parisiens, un peu bloqués avec Lucas Beraldo. D’un côté, le Paris Saint-Germain refuse de le voir entrer dans ses dernières années de contrat, au risque de voir son prix s’effondrer.

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D’un autre, le champion d’Europe en titre n’est pas très chaud à l’idée de prolonger un remplaçant qui n’a jamais réussi à titiller les titulaires jusqu’à présent. L’intérêt de Liverpool tombe par conséquent à pic et pourrait représenter une vraie aubaine pour le Paris Saint-Germain afin de finaliser une belle vente.