Mercato : L’OM proche d’un coup monstrueux au Real Madrid !

À la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine, les dirigeants de l’OM tenteraient de finaliser un coup monstrueux dans les rangs du Real Madrid.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Raul Asencio

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Déjà barré par Eder Militao, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Raul Asencio va encore voir son temps de jeu s’effondre avec l’arrivée de la recrue française Ibrahima Konaté. Pour espérer du temps de jeu la saison prochaine, le défenseur central de 23 ans n’aurait pas d’autre choix que d’envisager un départ durant ce mercato estival.

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Et cela tombe bien, puisque l’OM serait déjà positionné pour lui offrir une place de titulaire au sein de l’effectif de Bruno Genesio, selon les informations de Fichajes. Alors que Leonardo Balerdi pourrait partir cet été, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, serait ainsi à fond sur la piste menant au joueur madrilène afin de renforcer la charnière centrale.

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Séduit par le potentiel du défenseur central espagnol, l’Olympique de Marseille aurait visiblement tenté une première approche auprès des Merengues pour connaître les conditions d’un éventuel transfert cet été.

Le Real Madrid fixe ses conditions

Malgré ses difficultés financières, l’OM serait prêt à faire des efforts pour convaincre le Real Madrid de lui céder Raul Asencio pour entamer sa reconstruction défensive. Dans cette optique, le club marseillais aurait proposé aux services de Florentino Pérez un prêt d’une saison assorti d’une obligation d’achat de 15 millions d’euros, à en croire Fichajes.

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Toujours selon la même source, l’Olympique de Marseille serait également disposé à prendre en charge l’intégralité du salaire de l’international espagnol et à laisser 25% de ses droits à la Maison-Blanche. Une clause liée à des objectifs sportifs a été ajoutée à cette offre qui comprendrait par ailleurs un pourcentage (25%) sur une future revente, comme souvent avec les jeunes joueurs du Real Madrid.

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Le principal intéressé, qui espère convaincre José Mourinho de lui laisser sa chance durant la préparation estivale, ne privilégie pas forcément un départ à ce stade, mais les choses pourraient évoluer lors des prochaines semaines en fonction des propositions. Affaire à suivre…