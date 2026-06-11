Mercato ASSE : Rebondissement au poste de gardien de but

Depuis la nomination d’Ian Cathro à l’ASSE, les lignes semblent bouger. Il y aurait un revirement au poste de gardien de but.

ASSE Mercato : Larsonneur parti pour rester à son poste de N°1 ?

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Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur à l’ASSE, les cartes seront évidemment redistribuées. Alors que le club était à la recherche d’un gardien de but, pour prendre la place de Gautier Larsonneur (29 ans), Peuple-Vert annonce un rebondissement.

Il pourrait finalement rester le numéro un au poste, à en croire le média spécialisé, qui annonce « une vente hautement improbable » du capitaine de la saison dernière. « Prolongé jusqu’en 2028 par la direction, sa situation semble trop confortable pour envisager un quelconque mouvement cet été », justifie la source.

Une offre pour Maubleu, mais comme 3e gardien

En revanche, l’AS Saint-Etienne est toujours à la recherche du probable successeur de Brice Maubleu. En fin de contrat, il aurait reçu une offre de prolongation d’un an. Le club propose la doublure de Gautier Larsonneur d’être le troisième gardien de but, pour apporter son expérience, d’après P-V.

Cette proposition a peu de chances d’aboutir, compte tenu du fait que le portier de 36 ans n’acceptera pas d’être déclassé après son match héroïque contre Rodez. Il avait arrêté 4 tirs au but en sortant du banc de touche, lors du play-off 2. De plus, il a des touches en Ligue 2.

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Malgré ce revirement annoncé, rien n’est encore décisif. Brice Maubleu n’a pas encore répondu officiellement à l’ASSE et Ian Cathro n’a pas encore fait ses choix. Les joueurs sont en vacances. Ils reprendront l’entraînement le 1er juillet.