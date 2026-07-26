Mercato : Aulas cash sur l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM !

Ancien président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas, a livré son avis sur la signature de son ancien entraîneur Bruno Genesio en faveur de le rival de tous les jours, l’OM.

Mercato : « entraîner l’OM est un point de progression »

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L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM continue de susciter les réactions des personnes qu’il a côtoyées à l’Olympique Lyonnais. Ancien président du club lyonnais et actuel vice-président de la Fédération Française de Football, le dirigeant de 77 ans estime que le technicien de 59 ans a fait un choix compréhensif pour la suite de sa carrière. Même s’il aurait aimé que Genesio revienne prendre les rênes de l’OL.

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« J’aurais aimé qu’il entraîne à nouveau l’OL, mais pour une personnalité et un entraîneur de très grande qualité, entraîner l’OM est un point de progression. N’importe qui ne peut pas entraîner Marseille. Il ne faut pas s’emballer, résister à la pression. Même si ce club est à l’instant T en difficulté sur le plan sportif, il existe une dynamique indéniable au niveau des supporters. Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l’OM », a reconnu Jean-Michel Aulas dans les colonnes du journal L’Équipe.

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Pour rappel, la fin de l’aventure entre Bruno Genesio et les Gones n’avait pas heureuse en 2019. Après Aulas, l’ancien directeur sportif de l’OL puis du Stade Rennais, Florian Maurice, a, lui aussi, indiqué que Genesio possède le profil pour réussir à Marseille. Même si l’environnement marseillais est tout aussi passionnant qu’impitoyable.

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« Putain, c’est l’OM quoi ! Entraîner l’OM pendant sa carrière, c’est incroyable. Bruno a la personnalité pour y aller et réussir. L’environnement est exceptionnel quand ça fonctionne. Tu as envie d’y goûter, c’est trop tentant », a notamment confié Florian Maurice à L’Équipe.

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