Mercato ASSE : Après Cathro, Sainté s’offre un renfort de poids

‎‎‎L’ASSE ne perd pas de temps pour structurer son nouveau projet sportif. Quelques jours après la nomination d’Ian Cathro, le club forézien s’apprête à accueillir Bryant Lazaro, un technicien reconnu dont l’expérience internationale pourrait peser lourd dans la reconstruction stéphanoise.

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‎À l’ASSE, le chantier ne concerne pas uniquement l’effectif. Les dirigeants travaillent également à bâtir un encadrement technique capable d’accompagner la nouvelle vision portée par Ian Cathro. Selon les informations révélées par le spécialiste du football américain Tom Hindle, Bryant Lazaro va rejoindre les Verts afin d’intégrer le staff de l’équipe première.

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‎Cette arrivée n’a rien d’anecdotique. Les deux hommes se connaissent parfaitement pour avoir collaboré récemment au Portugal, du côté d’Estoril. Dans un environnement où chaque détail compte, disposer d’un adjoint qui maîtrise déjà les méthodes de travail du nouvel entraîneur représente un avantage considérable.

‎Un CV qui force le respect

‎À seulement 38 ans, Bryant Lazaro affiche un parcours rarement observé dans le football moderne. L’Américain a complété sa formation avec un doctorat en sciences du sport à l’UCAM de Murcie ainsi que deux masters obtenus au sein de la prestigieuse Real Madrid Graduate School. ‎Cette expertise académique s’accompagne d’une riche expérience de terrain.

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Passé par l’Espagne, la Norvège, l’Équateur et le Portugal, il a occupé des fonctions variées qui vont de la formation des jeunes talents à la gestion d’équipes réserves, sans oublier un passage au sein du staff de la sélection norvégienne entre 2021 et 2024.

‎Un signal fort envoyé par les dirigeants stéphanois

‎L’arrivée de Bryant Lazaro illustre la volonté de l’ASSE de construire un projet cohérent autour d’une identité de jeu clairement définie. Son profil multilingue et sa connaissance approfondie du développement des joueurs devraient faciliter la mise en place des principes souhaités par Ian Cathro. ‎Dans les clubs en reconstruction, la stabilité du staff constitue souvent le socle des futurs résultats.

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En s’appuyant sur une collaboration déjà éprouvée entre Cathro et Lazaro, Saint-Étienne cherche avant tout à gagner du temps dans l’assimilation des méthodes de travail. Une stratégie discrète mais particulièrement pertinente pour un club qui entend retrouver durablement sa place parmi les formations ambitieuses du football français.