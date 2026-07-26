Mercato : Après Diomande, la nouvelle priorité du PSG connue

Longtemps associé au PSG sur ce mercato estival, Yan Diomande prend désormais la direction du Real Madrid. Après cet échec, les dirigeants parisiens sont focus sur une priorité offensive pour l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG abandonne Diomande et se concentre sur Barcola

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Après plusieurs semaines de tractations, le dossier Yan Diomande serait en train d’échapper au Paris Saint-Germain. Malgré un accord avec l’ailier de 19 ans, le PSG n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec la direction du RB Leipzig pour boucler l’opération.

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Alors que Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG ne souhaitent plus surpayer sur le marché des transferts, le club allemand n’aurait aucune intention de laisser filer Diomande pour moins de 130 millions d’euros. Un montant qui ne semble pas faire peur au Real Madrid. Selon plusieurs sources concordantes, Florentino Pérez et les Merengues seraient proches d’un accord avec le RB Leipzig pour un transfert de l’international ivoirien contre un chèque de 120 millions d’euros.

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Excédé par la lenteur des discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig, Yan Diomande aurait donné son aval pour rejoindre Kylian Mbappé à Madrid. Face à cette situation, le Paris Saint-Germain concentrerait désormais ses efforts sur une solution interne afin de continuer à être compétitif la saison prochaine.

Le Paris SG veut absolument garder Barcola

En échec pour recruter Yan Diomande, le PSG veut désormais tout mettre en oeuvre pour convaincre Bradley Barcola de prolonger son contrat qui expire en juin 2028. Ainsi, selon les informations du magazine Onze Mondial, malgré les nombreuses rumeurs annonçant le départ de Barcola, le Paris SG continue de considérer l’ancien attaquant de l’OL comme un élément majeur de son projet sportif.

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« Luis Enrique compte toujours sur lui et la direction travaille même sur une prolongation de contrat, preuve de la confiance accordée à l’ancien Lyonnais », rapporte le média sportif, qui indique que c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles le Paris Saint-Germain a refusé de faire des folies pour attirer Yan Diomande.

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Reste maintenant à voir ce qu’en pense le principal concerné pour la suite de sa carrière.