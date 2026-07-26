Mercato: Coup de tonnerre ! Bradley Barcola dit NON au PSG

À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola ne souhaite pas s’inscrire dans la durée avec le PSG. Poussé par ses proches, l’attaquant de 23 ans veut désormais changer d’air.

Mercato PSG : Bradley Barcola refuse de prolonger

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Trois ans après son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola pourrait déjà quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Et ce dimanche, le journal L’Équipe rapporte que « Bradley Barcola, en fin de contrat dans deux ans au PSG, a décidé de ne pas étirer son bail. »

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Ce qui pourrait ouvrir la porte à son départ cet été. « Bradley Barcola avait décidé de laisser passer la Coupe du monde avant de prendre une décision définitive sur sa prolongation. Après plusieurs mois de réflexion, l’attaquant parisien a décidé de mettre fin au suspense et de ne pas continuer à échanger avec le PSG sur le principe d’une prolongation (il était sous contrat jusqu’en 2028) », explique le quotidien sportif, qui ajoute que ce choix est purement « sportif », puisque la proposition transmise par Nasser Al-Khelaïfi « était assortie d’une confortable augmentation. »

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Mécontent de son statut de remplaçant lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, l’international français n’envisagerait plus son avenir sur le long terme dans la capitale et aurait donc repoussé l’offre de prolongation. À l’écoute d’offres pour son numéro 29, le PSG viserait même une vente record dans les prochaines semaines.

Le Paris SG réclame une fortune pour Bradley Barcola

Le magazine Onze Mondial a récemment indiqué que le Paris Saint-Germain continue de considérer Bradley Barcola comme un élément majeur de son projet sportif. « Luis Enrique compte toujours sur lui et la direction travaille même sur une prolongation de contrat, preuve de la confiance accordée à l’ancien Lyonnais.

Dans ce contexte, investir une somme record sur un joueur évoluant dans ce même secteur n’apparaissait pas comme une évidence », assure le média sportif pour expliquer le refus du PSG de payer 130 millions d’euros pour recruter Yan Diomande, qui semble finalement se diriger vers le Real Madrid.

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Toutefois, malgré une saison marquée par de bonnes performances, Barcola se pose des questions sur son avenir et serait ouvert à un départ cet été. En cas de départ, la Premier League apparaît comme une destination qui correspond parfaitement à son profil de joueur de profondeur, capable d’attaquer les espaces à haute intensité.

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Si Liverpool reste très intéressé pour remplacer Mohamed Salah, les pensionnaires d’Anfield devront se montrer très généreux, puisque le PSG ne compte pas brader son joyau tricolore. En effet, L’Équipe révèle que les dirigeants parisiens auraient fixé un prix colossal de 170 millions d’euros pour laisser partir Barcola.

« Un montant inspiré des récents transferts de Morgan Rogers et d’Elliot Anderson, et qui ferait de Bradley Barcola le joueur le plus cher de l’histoire du club en cas de vente », précise le journal francilien.

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