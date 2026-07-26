Mercato OL : Loïs Openda confirme son départ de la Juventus

En échec à Turin, Loïs Openda s’apprête à faire son retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’OL. Ce samedi, l’attaquant de 26 ans a confirmé son départ imminent de la Juventus. Explications.

Mercato OL : Accord total pour Loïs Openda !

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Annoncé sur les tablettes du RC Lens, du Stade Rennais et surtout de l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda serait désormais tout proche de signer son grand retour en Ligue 1. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants de l’OL et leurs homologues de la Juventus Turin seraient parvenus à un accord total pour le prêt de l’international belge.

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Le deal passé entre les deux clubs porterait sur une cession provisoire d’une saison sans la moindre option d’achat. L’ancien attaquant du RC Lens, qui sort d’une saison compliquée chez les Bianconeri, devrait ainsi tenter de se relancer sous les couleurs de Lyon.

Les Sang et Or espéraient obtenir l’accord de leur ancien joueur, mais Openda aurait fait le choix des Gones pour son retour en France. Si le prêt est officiellement finalisé dans les jours à venir, Loïs Openda offrira à Paulo Fonseca un renfort offensif de tout premier plan. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Loïs Openda : « J’ai envie de jouer au football »

Loïs Openda présente un profil parfaitement adapté aux attentes du technicien portugais. Rapide, capable de prendre la profondeur, excellent finisseur, mais également généreux dans le jeu collectif, l’ancien Lensois possède une solide expérience du très haut niveau. Selon le journaliste Sébastien Vidal, tout est bouclé : « Visite médicale début de semaine prochaine pour Openda. C’est fait. Très beau coup de Lyon qui aura un 9 pour la saison à venir. »

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Sauf énorme retournement de situation, le natif de Liège devrait donc rapidement devenir l’une des têtes d’affiche du mercato lyonnais. Après avoir assisté depuis les tribunes à la rencontre amicale entre la Juve et le Standard de Liège samedi soir, Openda s’est exprimé au micro de DAZN sur son départ imminent vers l’Olympique Lyonnais.

« On est en train de préparer un transfert, donc on ne voulait pas prendre le risque qu’il arrive quoi que ce soit. Ils ont vraiment voulu me préserver. Mais j’étais quand même là pour regarder l’équipe et assister à ce beau match. C’est important de retrouver du temps de jeu.

J’ai envie de jouer au football, de marquer des buts. Malheureusement, la saison dernière ne s’est pas bien passée. Il était donc important de trouver un endroit, où je puisse m’épanouir, avoir du temps de jeu et revenir en équipe nationale. Ma destination ? Je pense qu’on la saura dans quelques jours, mais ce sera un bon endroit. Oui ça peut être en France comme ailleurs.

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Bleu et blanc ? Il y a du blanc en tout cas (rires) », a notamment déclaré Openda au moment d’expliquer les raisons de son forfait pour ce match amical.