Mercato ASSE : Avant Cathro, KSV a visé un coach de Liga

La Direction de l’ASSE a tenté un gros coup pour remplacer Philippe Montanier, avant de finalement recruter Ian Cathro.

Mercato : L’ASSE choisit Ian Cathro à la surprise générale

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L’ASSE voulait un nouvel entraineur après l’échec de la montée en Ligue 1 avec Philippe Montanier. Pour ce faire, Kilmer Sports Ventures (KSV) s’est lancé immédiatement à la recherche d’un technicien qui correspond à son projet.

Dix jours après le match retour de barrage perdu contre l’OGC Nice (4-1), le groupe canadien a engagé Ian Cathro (39 ans), de façon totalement inattendue. Débarqué du GD Estoril Praia au Portugal, le coach écossais a signé un contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2028.

L’AS Saint-Etienne a sondé Luis Castro de Levante

Cependant, le groupe canadien, propriétaire de l’AS Saint-Etienne, avait sondé plusieurs entraîneurs libres en France, mais aussi à l’étranger. Selon les confidences du compte X Actu Ligue 1, le président Ivan Gazidis s’est renseigné sur Luis Castro, ancien entraîneur du FC Nantes (de juillet à décembre 2025).

Cette piste n’est pas allée loin, car le technicien portugais est sous contrat à Levante, jusqu’à fin juin 2028. Évidemment, il ne pouvait pas quitter la Liga pour la Ligue 2. De plus, la concurrence était très rude pour l’ASSE.

🚨 LUIS CASTRO 🇵🇹 A ÉTÉ SOLLICITÉ EN FRANCE ! 👀🇫🇷



Saint-Étienne et Nice se sont renseignés sur lui ces dernières semaines et des clubs grecs, italiens et portugais ont également pris contact.



Il n’envisage pas de quitter Levante pour le moment. ❌



(@sport) pic.twitter.com/s3hUyAVfKW — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 10, 2026

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D’après la source, l’OGC Nice en Ligue 1 et des clubs en italie, en Grèce et au Portugal sont également venus aux nouvelles sur la situation du coach de 46 ans.