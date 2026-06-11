Mercato ASSE : Avant Cathro, KSV a visé un coach de Liga

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La Direction de l’ASSE a tenté un gros coup pour remplacer Philippe Montanier, avant de finalement recruter Ian Cathro.
Mercato : L’ASSE choisit Ian Cathro à la surprise générale
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L’ASSE voulait un nouvel entraineur après l’échec de la montée en Ligue 1 avec Philippe Montanier. Pour ce faire, Kilmer Sports Ventures (KSV) s’est lancé immédiatement à la recherche d’un technicien qui correspond à son projet.
Dix jours après le match retour de barrage perdu contre l’OGC Nice (4-1), le groupe canadien a engagé Ian Cathro (39 ans), de façon totalement inattendue. Débarqué du GD Estoril Praia au Portugal, le coach écossais a signé un contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2028.
L’AS Saint-Etienne a sondé Luis Castro de Levante
Cependant, le groupe canadien, propriétaire de l’AS Saint-Etienne, avait sondé plusieurs entraîneurs libres en France, mais aussi à l’étranger. Selon les confidences du compte X Actu Ligue 1, le président Ivan Gazidis s’est renseigné sur Luis Castro, ancien entraîneur du FC Nantes (de juillet à décembre 2025).
Cette piste n’est pas allée loin, car le technicien portugais est sous contrat à Levante, jusqu’à fin juin 2028. Évidemment, il ne pouvait pas quitter la Liga pour la Ligue 2. De plus, la concurrence était très rude pour l’ASSE.
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D’après la source, l’OGC Nice en Ligue 1 et des clubs en italie, en Grèce et au Portugal sont également venus aux nouvelles sur la situation du coach de 46 ans.