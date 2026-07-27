Mercato PSG : Surprise ! Campos fonce sur un crack à 32M€

‎Le PSG continue d’explorer le mercato afin de renforcer son secteur offensif avant la fermeture du mercato estival. Antonio Nusa figure désormais sur la liste des joueurs suivis par les dirigeants parisiens, même si la concurrence s’annonce déjà féroce.

‎Mercato PSG : Antonio Nusa, la belle trouvaille de Campos

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‎Le nom d’Antonio Nusa apparaît dans les réflexions du Paris Saint-Germain. Le jeune international norvégien, actuellement sous contrat avec le RB Leipzig, ferait partie de la liste élargie établie par Luis Campos pour apporter davantage de percussion sur les ailes, à en croire les nouvelles du compte X, PSG Inside Actus.

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‎Cette piste intervient alors que plusieurs mouvements offensifs sont attendus dans l’effectif parisien, pendant que Yan Diomande devrait rejoindre le Real Madrid. Des départs déjà enregistrés, auxquels pourraient s’ajouter d’autres sorties, obligent les décideurs du PSG à anticiper pour conserver un secteur offensif compétitif.

‎Une concurrence qui complique les plans parisiens

‎Le dossier est toutefois loin d’être simple. D’après la même source, l’AS Roma aurait pris une avance importante dans les discussions autour du joueur, mettant ainsi la pression sur les dirigeants du club de la capitale. ‎Une autre interrogation demeure également.

Après plusieurs départs, dont celui de Diomandé, le RB Leipzig acceptera-t-il de céder un nouvel élément offensif ? Les relations actuelles entre le club allemand et le PSG pourraient aussi peser dans les négociations après l’échec des discussions pour Diomande.

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⚠️ Petite information avant d'aller dormir.. Antonio Nusa



D'après mes informations, Antonio Nusa figure bien dans la short-list élargie du Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif après les départs déjà actés et ceux qui pourraient… pic.twitter.com/sIXQpMiHK2 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 26, 2026

‎Paris devra rapidement passer à l’offensive

‎Si le PSG souhaite réellement attirer Antonio Nusa, une proposition convaincante devra rapidement arriver sur la table. Le temps joue désormais contre les champions de France. ‎Estimé à environ 32 M€, le Norvégien représente un investissement conséquent, mais son potentiel correspond parfaitement à la politique de recrutement tournée vers les jeunes talents à forte valeur de progression.

‎Une opportunité séduisante, mais encore très incertaine

‎Cette piste illustre une nouvelle fois la stratégie de Luis Campos : miser sur des joueurs capables d’apporter immédiatement tout en préparant l’avenir. Antonio Nusa possède les qualités techniques et la vitesse qui correspondent au jeu recherché par le Paris SG.

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‎Pour autant, rien ne permet encore d’affirmer que le transfert se concrétisera. Entre la pression de la Roma, la position du RB Leipzig et les choix définitifs du Paris Saint-Germain, ce dossier pourrait encore réserver plusieurs rebondissements.