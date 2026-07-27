Mercato FC Nantes : Décision prise, un crack va partir cet été !  

Yassine Benhattab ne poursuivra pas l’aventure avec le FC Nantes. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le milieu offensif s’apprête à quitter les Canaris.

Mercato FC Nantes : Benhattab pli ses bagages, le départ est scellé !

La suite après cette publicité

Ça se bouscule pour l’avenir de Yassine Benhattab. Le jeune milieu offensif va quitter définitivement le FC Nantes cet été. À 23 ans, le crack prépare ses valises. Le club russe de Krasnodar le convoite depuis plusieurs semaines déjà.

David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, a confirmé les négociations pour le transfert du joueur. Sauf retournement de situation, Yassine Benhattab va dire au revoir au club de l’Erdre. « Oui, il va partir, c’est certain. », a-t-il écrit.

À voir

Mercato PSG : Surprise ! Campos fonce sur un crack à 32M€

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Der Zakarian prépare un grand ménage

Le FC Nantes dégraisse son effectif. La reprise approche à grands pas, et le jeune joueur fait partie des départs prioritaires. Il s’en va après un nouveau prêt convaincant au Stade de Reims en Ligue 2. Une nouvelle aventure à l’étranger attend Benhattab.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est officiel, Kita boucle un nouveau coup XXL

Mercato FC Nantes : C’est fait, un redoutable buteur débarque à Nantes

À voir

Mercato OM : Genesio a trouvé sa perle rare en Italie, c’est 13M€

Beaucoup de supporters nantais espéraient une seconde chance pour lui à Nantes. Mais la direction du club poursuit son chantier estival et a ouvert la porte à son départ. La restructuration s’accélère donc. L’effectif change de visage jour après jour. De son côté, Michel Der Zakarian attend toujours au moins trois recrues pour finaliser son groupe.