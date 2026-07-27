Mercato OM : Genesio a trouvé sa perle rare en Italie, c’est 13M€

‎L’OM accélère discrètement sur une piste offensive en provenance de Serie A afin de renforcer son secteur d’attaque avant la fermeture du mercato. Avec des moyens financiers mesurés, le club phocéen explore un dossier estimé à 13 millions d’euros, susceptible de répondre aux attentes de Bruno Genesio.

‎Mercato OM : Un buteur de Serie A dans le viseur marseillais

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‎L’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec une priorité claire : renforcer son animation offensive sans bouleverser son équilibre financier. Les dirigeants phocéens multiplient les pistes ciblées afin d’offrir à Bruno Genesio davantage de solutions pour une saison qui s’annonce particulièrement exigeante.

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‎Selon Tuttomercatoweb, l’OM suit de près El Bilal Touré. Revenu à l’Atalanta après deux prêts successifs, l’attaquant malien ne semble plus entrer dans les plans du club italien. Son départ est envisagé, ouvrant ainsi une fenêtre d’opportunité pour les Olympiens.

‎Une opération séduisante malgré une forte concurrence

‎À 24 ans, El Bilal Touré conserve une belle cote sur le marché malgré des dernières saisons perturbées. Son profil athlétique, sa capacité à prendre la profondeur et son expérience du haut niveau continuent d’attirer plusieurs formations européennes. ‎L’OM devra néanmoins convaincre rapidement.

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Tuttomercatoweb indique que Cagliari et Fenerbahçe surveillent également la situation de l’ancien Rémois. Son indemnité de transfert, estimée à 13 millions d’euros, représente un investissement conséquent mais encore accessible pour Marseille.

‎Un pari qui pourrait changer le visage de l’attaque

‎Le recrutement d’El Bilal Touré apporterait une solution supplémentaire dans la rotation offensive voulue par Bruno Genesio. L’international malien connaît déjà parfaitement la Ligue 1, un avantage qui pourrait faciliter son adaptation au Vélodrome. ‎

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Sa puissance physique et sa mobilité offriraient également davantage de variantes tactiques à l’entraîneur marseillais, notamment lors des échéances européennes où la profondeur d’effectif sera essentielle.

‎Un choix ambitieux mais mesuré

‎Ce dossier traduit la stratégie adoptée par l’OM durant ce mercato : miser sur des joueurs disposant encore d’un fort potentiel tout en restant attentif aux contraintes économiques. El Bilal Touré correspond à cette logique de relance, avec l’espoir de retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des attaquants les plus prometteurs passés par la Ligue 1.

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‎Si les discussions aboutissent, Marseille pourrait réaliser une opération particulièrement intéressante. Reste désormais à savoir si les dirigeants phocéens parviendront à devancer leurs concurrents pour convaincre l’Atalanta et le joueur de rejoindre la cité phocéenne.