Mercato : Un excellent milieu s’annonce au Stade Rennais

Le Stade Rennais aborde cette nouvelle saison avec un Ludovic Blas déterminé à tourner son regard vers le terrain plutôt que vers les rumeurs du mercato. Malgré les nombreuses spéculations autour de son avenir, le milieu offensif a envoyé un message fort après le succès rennais face au Club Bruges.

‎Mercato Stade Rennais : Un discours de Ludovic Blas qui rassure le Roazhon Park

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‎Alors que son nom revient avec insistance dans les rubriques consacrées au mercato, Ludovic Blas semble avoir choisi la voie de la stabilité. Interrogé après la victoire du Stade Rennais contre le Club Bruges en match de préparation, le joueur de 28 ans a préféré calmer les débats. Son objectif est clair : se concentrer pleinement sur l’exercice qui débute avant de réfléchir à son avenir personnel.

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‎Ses propos traduisent une volonté de rester focalisé sur le projet rennais. « Je ne me prends pas la tête avec ça. Mon cas personnel viendra après, je me projette sur cette saison-là », a déclaré l’ancien Nantais. Une sortie qui éloigne, au moins provisoirement, l’hypothèse d’un départ précipité durant ce mercato estival.

‎Un choix qui n’a rien d’un hasard

‎Sous la direction de Franck Haise, Ludovic Blas semble avoir retrouvé une place importante dans le collectif breton. Son investissement durant la préparation estivale n’est pas passé inaperçu et l’entraîneur peut compter sur un joueur concerné, malgré les nombreuses sollicitations dont il fait régulièrement l’objet. ‎Cette posture est également liée à sa situation contractuelle.

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Lié au Stade Rennais jusqu’en 2027, le milieu offensif préfère repousser toute discussion concernant son futur. « Ça fait un moment que je suis là… Mon cas personnel viendra après. Mais moi, je me projette sur cette saison », a-t-il également confié à l’issue de la rencontre face au Club Bruges, confirmant son état d’esprit.

🎙️ Ludovic Blas sur son avenir à un an de la fin de son contrat : « Je ne me prends pas la tête avec ça. Mon cas personnel viendra après, je me projette sur cette saison-là. » pic.twitter.com/ue5MiBtbss — Clément Gavard (@Clem_Gavv) July 25, 2026

‎Une décision qui pourrait peser lourd

‎Pour Rennes, conserver un joueur de l’expérience et de la créativité de Ludovic Blas représente un véritable atout. Son influence dans les trente derniers mètres et sa qualité technique peuvent devenir des armes précieuses pour aider le club à retrouver les premières places de Ligue 1.

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‎Toutefois, le dossier est loin d’être définitivement refermé. Une offre importante dans les dernières semaines du marché pourrait rebattre les cartes. Les dirigeants rennais devront donc rester attentifs afin d’éviter de perdre un élément majeur dans un timing défavorable.

Le SRFC dans un dilemme avec Blas

‎La prise de parole de Ludovic Blas mérite d’être soulignée. À une période où les déclarations sont souvent soigneusement calculées, le milieu offensif affiche une sérénité qui contraste avec l’agitation habituelle du marché des transferts. Son discours privilégie le collectif plutôt que les intérêts personnels.

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‎Si cette position se confirme dans les prochaines semaines, le Stade Rennais pourrait réaliser l’une des meilleures opérations de son été sans dépenser le moindre euro : conserver un joueur talentueux, motivé et pleinement impliqué.

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Reste désormais à savoir si cette tranquillité résistera aux éventuelles offensives de clubs intéressés avant la fermeture du mercato, un scénario qui maintient une part de suspense autour de l’avenir de Ludovic Blas.‎