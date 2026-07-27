Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Aguerd

‎‎L’OM voit le dossier Nayef Aguerd reprendre de l’épaisseur au cœur de ce mercato estival. Plusieurs clubs du Golfe suivent de très près la situation du défenseur marocain, laissant planer le doute sur son avenir à Marseille.

‎Mercato OM : Une offensive qui revient sur le devant de la scène pour Nayef Aguerd

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‎Le feuilleton Nayef Aguerd est loin d’avoir livré son épilogue. D’après les informations de RadioMars, plusieurs formations du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis restent attentives à l’évolution de son dossier.

Le défenseur central, arrivé avec de grandes ambitions, conserve une belle cote sur le marché malgré une saison compliquée. ‎Parmi les prétendants, Al-Sadd continue de faire figure de candidat sérieux.

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Le club qatari avait déjà tenté d’obtenir un accord il y a quelques semaines, mais les discussions n’avaient pas abouti. Les dirigeants marseillais étaient restés fermes sur leurs exigences financières, poussant le club de Doha à explorer d’autres pistes sans pour autant refermer définitivement celle menant à Aguerd.

‎Une clause qui change complètement la donne

‎Si le dossier reste aussi animé, c’est parce qu’un élément contractuel attire aujourd’hui toutes les attentions. Selon RadioMars, le contrat du défenseur, qui court jusqu’en juin 2030, comprend un mécanisme permettant un départ contre un montant fixé à 15 millions d’euros, versé en une seule fois.

‎Cette disposition fragilise inévitablement la position de l’OM. En théorie, un club capable de réunir cette somme pourrait accélérer l’opération sans longues négociations. Pour Marseille, la situation est délicate, d’autant que le joueur avait été recruté pour un investissement bien supérieur lors de son arrivée en provenance de West Ham.

‎Un mercato qui pourrait encore s’emballer

‎Les prochaines semaines seront déterminantes. Si un prétendant décide de passer concrètement à l’action, les dirigeants olympiens devront rapidement trancher entre l’intérêt sportif et la réalité économique. Une décision qui pourrait modifier les plans de l’effectif avant le début de la saison.

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‎De son côté, Aguerd reste un joueur expérimenté et apprécié pour ses qualités défensives lorsqu’il est épargné par les blessures. Son profil continue donc de séduire plusieurs équipes désireuses de renforcer leur arrière-garde.

Marseille face à un choix stratégique

‎Marseille se retrouve dans une position inconfortable. Conserver Aguerd permettrait de maintenir une certaine stabilité défensive, mais un départ offrirait également une marge financière susceptible d’être réinvestie sur d’autres priorités du mercato.

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‎Toute la question est désormais de savoir si l’OM résistera à une nouvelle offensive venue du Golfe ou si ce rebondissement marquera le véritable tournant du dossier. Une chose est certaine : tant que cette possibilité existera, l’avenir de Nayef Aguerd continuera d’alimenter les débats.