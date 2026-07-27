Mercato : Akliouche vers un bras de fer pour le PSG ?

‎Le PSG tient peut-être un sérieux avantage dans le dossier Maghnes Akliouche, mais le club de la capitale est encore loin d’avoir remporté la bataille. Le milieu offensif de l’AS Monaco aurait fait un choix fort qui pourrait bien mettre son club sous pression.

‎Mercato PSG : Le choix du cœur plutôt que celui du portefeuille pour Akliouche

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‎La concurrence est féroce autour de Maghnes Akliouche. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’AS Monaco, l’international français est désormais au centre d’un duel entre deux géants européens. D’un côté, le Paris Saint-Germain. De l’autre, Liverpool, prêt à sortir l’artillerie lourde pour convaincre le club de la Principauté.

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‎Pourtant, selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 24 ans aurait déjà arrêté sa décision. Malgré la puissance financière des Reds et une proposition susceptible d’être plus importante, Akliouche privilégierait exclusivement un transfert vers le PSG. Une position qui pourrait rapidement compliquer les négociations entre les différentes parties.

‎Monaco face à une pression grandissante

‎Si la volonté du joueur semble désormais clairement établie, le dossier est loin d’être bouclé. L’AS Monaco conserve la maîtrise de son avenir contractuel et entend défendre au mieux ses intérêts dans cette opération.‎ Toujours selon Foot Mercato, Liverpool reste déterminé à formuler une offre supérieure à celle des Parisiens afin de faire réfléchir les dirigeants monégasques.

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Mais lorsqu’un joueur affiche publiquement une préférence aussi nette, les marges de manœuvre du club vendeur peuvent progressivement se réduire. Les discussions entre Monaco et le PSG seront donc déterminantes dans les prochains jours.

‎Un mercato qui pourrait rapidement s’accélérer

‎À Paris, ce dossier ne serait pas lié à l’avenir de Bradley Barcola. D’après Foot Mercato, les dirigeants parisiens suivent Akliouche depuis de nombreux mois et son profil figurait déjà parmi les priorités de Luis Campos et de Luis Enrique bien avant les récentes rumeurs autour de l’ailier parisien.

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‎De son côté, Monaco semble déjà anticiper un éventuel départ. Le club aurait commencé à explorer plusieurs pistes afin de préparer la succession de son meneur offensif. Un indice qui laisse penser qu’un transfert devient de plus en plus crédible, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

‎Le PSG tient un atout… mais rien n’est encore gagné

‎Dans ce dossier, la volonté du joueur constitue aujourd’hui le principal levier du PSG. Voir un international français privilégier un projet sportif plutôt qu’une offre financière plus importante envoie un signal fort et pourrait peser au moment des négociations. ‎Mais le football rappelle régulièrement qu’un mercato ne se résume jamais au choix d’un joueur.

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Tant que Monaco et Paris ne seront pas parvenus à un accord sur les conditions du transfert, Liverpool conservera une chance de renverser la situation. Une chose est néanmoins certaine : en affichant aussi clairement son souhait de rejoindre le champion de France, Maghnes Akliouche a ouvert la porte à un véritable bras de fer.