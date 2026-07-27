ASSE : La méthode Cathro inquiète déjà à Saint-Étienne

‎L’ASSE aborde sa préparation estivale avec une nouvelle direction sportive et un entraîneur décidé à imprimer sa marque sans attendre. Mais l’intensité des premières séances de Ian Cathro ravive déjà un souvenir encore douloureux chez de nombreux supporters des Verts.

‎ASSE : Une préparation qui réveille les fantômes

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‎À Divonne-les-Bains, Ian Cathro n’a pas choisi la voie de la prudence. Dès les premiers jours du rassemblement estival, le technicien écossais a soumis son groupe à une importante charge de travail. L’objectif est limpide : installer rapidement une forte culture de l’effort afin que les Stéphanois soient prêts dès les premières journées de championnat. ‎Cette méthode n’est pas passée inaperçue.

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Sur les réseaux sociaux, le journaliste Sébastien Vidal a souligné que le nouvel entraîneur avait immédiatement instauré un rythme particulièrement soutenu, avec des séances très exigeantes. Une observation qui nourrit les débats autour de la préparation physique des Verts alors que le club cherche à retrouver une dynamique positive.

‎Le précédent Horneland dans toutes les têtes

‎Si cette approche suscite autant de réactions, ce n’est pas uniquement en raison de son intensité. Les supporters gardent en mémoire la saison précédente, durant laquelle Eirik Horneland avait lui aussi misé sur une préparation très physique avant de voir son équipe perdre progressivement de son énergie au fil des mois.

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‎Le problème n’était pas le niveau de jeu affiché au départ. Au contraire, l’ASSE avait démontré une agressivité et une intensité appréciées. En revanche, lorsque l’hiver est arrivé, les organismes ont semblé souffrir davantage. Cette baisse de régime reste un point de comparaison inévitable et pousse aujourd’hui les observateurs à suivre avec attention les choix de Cathro.

‎Un équilibre décisif pour toute la saison

‎La véritable interrogation dépasse largement le cadre du stage de préparation. Tout l’enjeu consiste à construire une équipe capable de maintenir un haut niveau d’intensité pendant plusieurs mois, sans connaître un effondrement physique au moment où les rencontres deviennent décisives. ‎Les prochaines semaines seront donc déterminantes.

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Les matches amicaux offriront déjà quelques indices sur la gestion des efforts, tandis que les premières journées officielles permettront de mesurer si le staff a trouvé le dosage idéal entre puissance, récupération et fraîcheur. Dans le football moderne, la performance ne dépend plus seulement du talent : elle repose aussi sur la capacité à durer.

‎Cathro joue déjà une partie essentielle

‎Ian Cathro ne doit pas être jugé uniquement sur la rudesse de ses entraînements. Un nouvel entraîneur cherche naturellement à imposer ses principes dès son arrivée afin de créer une identité forte. Ce choix peut porter ses fruits à condition que les charges de travail soient parfaitement maîtrisées tout au long de la saison.

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‎C’est précisément là que réside le véritable défi. Les supporters stéphanois n’ont rien contre une préparation exigeante ; ils souhaitent simplement éviter que l’histoire ne se répète. Si Cathro parvient à conserver l’intensité sans épuiser son groupe, cette méthode pourrait devenir l’un des principaux atouts de l’ASSE. Dans le cas contraire, les comparaisons avec la précédente saison reviendront rapidement alimenter les débats autour du club.‎