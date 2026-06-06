ASSE : La raison principale de la montée ratée en Ligue 1

L’ASSE est passée à côté de la montée en Ligue 1. Patrick Guillou donne quelques raisons de cet échec. Il pointe notamment la politique de KSV.

ASSE : KSV privilégie le business aux résultats sportifs, selon Guillou

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N’ayant pas réussi à monter directement en Ligue 1, l’ASSE a eu l’opportunité de passer par les barrages. Mais l’OGC Nice lui a barré la route. Les Verts se sont lourdement inclinés (4-1) lors du match retour décisif.

Dans son analyse sur l’échec de la montée, Patrick Guillou pointe la politique de Kilmer Sports Ventures. Il estime qu’elle privilégie les affaires aux résultats sportifs. « La locomotive, ce n’est plus le sportif. La locomotive, c’est le business », a-t-il dénoncé, dans une interview sur la chaîne Dessous de Verts.

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Selon l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, le groupe canadien doit repositionner le football et les performances sportives au cœur de son projet. « On fait du storytelling. Mais ce n’est pas ça la locomotive. La locomotive, c’est le rectangle vert. Mais les gens ne regardent plus le rectangle vert « , a-t-il insisté.

Pour Patrick Guillou, c’est plutôt le terrain qui devrait être la priorité et non les affaires. « On se réjouit d’avoir jamais eu autant d’affluence. On se réjouit qu’on n’ait jamais vendu autant de maillots. On se réjouit que la bière sans alcool soit à 7 euros et qu’on dépasse tous les chiffres », a-t-il déploré.

Les Verts victime de leur suffisance

L’ASSE était deuxième au classement et tenait le second billet pour la montée directe en Ligue 1, à trois journées de la fin du championnat. Mais elle s’est effondrée en perdant les matchs contre l’ES Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3) à Rodez (2-1).

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De l’avis du chroniqueur sportif, les Verts ont été victimes de leur suffisance et manque d’humilité. « Depuis le premier jour, on nous annonce que c’est quasi une formalité et que ça va être un parcours de santé que de remonter en première division », a-t-il fait remarquer.

Les regrets de l’ancien défenseur de Saint-Etienne

Supporter des Verts, Patrick Guillou nourrit naturellement des regrets. Il estime que l’équipe de Philippe Montanier avait largement les moyens pour s’éviter une deuxième saison de suite en Ligue 2.

« C’était une saison en or pour monter directement. Tu as le plus gros budget. Tu joues tous les samedis soir. Tu as 34 matchs. Et tu n’arrives pas à monter avec le plus gros des effectifs ? », s’est-il étonné.

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Pour rappel, le budget de l’AS saint-Etiene était estime entre 35 et 40 M€. Et son investissement dans le mercato cette saison a été de 27,9 M€, selon Transfermarkt.