Mercato ASSE : Une autre cible prioritaire de Sainté file !

L’ASSE est restée en Ligue 2. Ses potentiels renforts filent ailleurs. Après Ewen Jaouen, une autre cible prioritaire a filé en Espagne.

L’ASSE reste en Ligue 2, ses pistes se referment !

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La Direction de l’ASSE avait prévu de faire un mercato XXL cet été, si le retour en Ligue 1 était validé. Malheureusement pour les Verts, ils ont été recalés en barrage par l’OGC Nice. Ils joueront donc en Ligue 2 pour la deuxième saison consécutive.

De ce fait, le club ne peut plus attirer les joueurs qui lui avaient donné leur accord de principe pour débarquer dans le Forez. C’est le cas de Sławomir Abramowicz (22 ans), gardien de but de Jagiellonia Białystok en Pologne. Il souhaitait rejoindre les Verts, mais seulement en cas de montée en Ligue 1.

Mercato : Après Jaouen à Newcastle, Enzo Bardeli file à Levante

L’AS Saint-Etienne avait également coché le nom d’Ewen Jaouen (20 ans), mais il s’est engagé avec Newcastle United en Premier League, cette semaine. Et ce n’est pas tout ! Le joueur convoité depuis la saison et dernière, Enzo Bardeli, a aussi tourné le dos aux Verts.

Il vient de signer à Levante en Liga espagnole pour trois ans. Il rejoint ainsi Luis Castro, ancien coach du FC Nantes. Libre de tout contrat à l’USL Dunkerque, le décisif milieu de terrain (10 buts et 7 passes décisives en 36 matchs la saison dernière) était pourtant la priorité de l’ASSE cet été.

🤝🐸 Enzo Bardeli se convierte en la primera incorporación del #LevanteUD.



¡Bienvenido, Enzo!



📝 https://t.co/l1mjmV9O7a pic.twitter.com/o6vGiak2Nt — Levante UD (@LevanteUD) June 11, 2026

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Comme quoi, le maintien de l’équipe stéphanoise en Ligue 2 cause un énorme préjudice au club. Il ne peut pas attirer les joueurs de premier choix ciblés.