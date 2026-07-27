Mercato : C’est confirmé, le Stade Rennais dit Non à un top joueur

Nayef Aguerd est annoncé sur la short-list des dirigeants du Stade Rennais pour ce mercato estival. Mais un point bloque son retour au club breton.

Mercato Stade Rennais : Pas de retour de Nayef Aguerd à Rennes

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Le Stade Rennais ne rouvrira pas la porte à Nayef Aguerd. L’hypothèse d’un retour en Bretagne circulait ces derniers jours, mais la réalité est bien plus complexe. Le dossier est au point mort. L’OM a mis le défenseur marocain sur le marché estival. Le Stade Rennais figure bel et bien parmi les clubs contactés par la direction marseillaise.

Pour autant, le club breton ne souhaite pas concrétiser cette piste. Cette initiative vient exclusivement de la cité phocéenne. L’OM veut alléger sa masse salariale. Aguerd est donc poussé vers la sortie. Son niveau sportif n’est pas en cause : c’est un choix purement financier. Rennes a flairé le coup. Mais ce n’est pas une mince affaire.

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L’obstacle majeur reste le coût du joueur. Le contrat de l’international marocain prévoit une hausse de salaire automatique cette saison, ce qui le placerait au sommet des rémunérations marseillaises. Une telle charge effraie la plupart des prétendants. Le Stade Rennais ne veut pas faire de folie pour le Marocain.

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Le tandem formé par Franck Haise et Loïc Désiré vise une tout autre direction. Rennes cible des profils plus jeunes. Le club veut investir sur le long terme. Les dirigeants étudient plutôt des pistes comme Charlie Cresswell ou Ismaël Doukouré, deux défenseurs de moins de 25 ans possédant une forte marge de progression. Un retour d’Aguerd au Roazhon Park est donc improbable, sauf baisse de salaire.