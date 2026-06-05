Mercato ASSE : Une cible de Saint-Etienne file à l’anglaise

Une piste de l’ASSE s’est éteinte définitivement, comme pressenti. Le joueur visé rejoint un club de Premier League, discrètement, comme annoncé.

ASSE Mercato : Ewen Jaouen va signer à Newcastle contre 28,5 M€

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L’ASSE souhaitait recruter Ewen Jaouen cet été. Il était la cible prioritaire pour prendre la place de Gautier Larsonneur, mais seulement si les Verts remontaient en Ligue 1. Depuis que les Stéphanois sont restés en Ligue 2, le piste s’est envolée naturellement. Désormais, c’est quasiment bouclé, le gardien de but du Stade de Reims va s’engager avec Newcastle United FC, comme pressenti.

Selon les informations de L’Équipe, le club de Premier League et son homologue de Ligue 2 se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert de 25 millions d’euros, plus 3,5 millions de bonus. Il ne reste donc plus que l’officialisation du transfert du portier visé par l’AS Saint-Etienne chez les Magpies.

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Si l’on croit le quotidien sportif, la signature officielle pourra se faire lundi prochain. Un contrat de quatre saisons attend Ewen Jaouen à Newcastle.

Une cible hors de portée de l’AS Saint-Etienne !

Il faut souligner que la concurrence était rude pour attirer le gardien de l’Équipe de France Espoirs dans le Forez. Même avec les moyens dont dispose Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien ne pouvait pas rivaliser avec club britannique.

En d’autres termes, l’ASSE ne perd donc rien en voyant Ewen Jaouen filer outre-Manche. Sauf qu’elle doit poursuivre ses recherches pour trouver un dernier rempart à la place de Gautier Larsonneur.

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Pour rappel, le joueur de 20 ans était encore sous contrat à Reims jusqu’en 2029 et il était évalué à 12 millions d’euros.