Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et Liverpool !  

La bataille s’intensifie autour de Maghnes Akliouche. Si le PSG avance depuis plusieurs semaines sur ce dossier, Liverpool joue désormais les trouble-fêtes. Les Reds sont même prêts à offrir davantage que le club parisien à l’AS Monaco.

Mercato PSG : Liverpool tente le hold-up pour Maghnes Akliouche

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Rien n’arrête le PSG sur le dossier Maghnes Akliouche, pas même l’ombre de Liverpool. Ciblé par Paris l’été dernier, l’ailier de 24 ans est finalement resté sur le Rocher. Il a brillé toute la saison, jusqu’à disputer la Coupe du monde 2026 sous le maillot bleu.

Monaco place Akliouche parmi ses quatre départs prioritaires cet été. Paris s’apprête à dégainer une offre de 50 millions d’euros. Le double champion d’Europe garde une longueur d’avance et le transfert semble imminent. Mais le dossier reste ouvert tant que la signature manque. Liverpool l’a bien compris.

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Selon Foot Mercato, le club anglais apprécie le profil du Français. Les Reds veulent surenchérir sur la proposition parisienne pour rafler la mise. Cette offensive anglaise ne déstabilise pas le principal intéressé. Akliouche refuse toute autre destination : il veut Paris, uniquement le Paris SG. Aucun autre projet ne trouve grâce à ses yeux pour ce mercato.

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Les dirigeants parisiens et monégasques négocient activement pour conclure l’accord au plus vite. D’après Florian Plettenberg, Liverpool jettera toutes ses forces dans la bataille. La situation contractuelle du joueur, engagé jusqu’en 2028 et peu enclin à prolonger sur le Rocher, ouvre la porte à une vente cet été. Les Anglais comptent bien tester la résistance monégasque.