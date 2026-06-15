Mercato ASSE : Un départ attendu est acté à Saint-Etienne

Un départ attendu à l’ASSE est désormais officiel. Il a été annoncé sur les réseaux sociaux par la joueuse en fin de contrat, en personne.

Mercato : Chloé Tapia annonce son départ de l’ASSE

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Reléguée à l’issue de la saison dernière, l’ASSE féminine jouera en Seconde Ligue cette saison. Ce sera avec le nouvel entraîneur Yannick Chandloux. Mais sans Chloé Tapia ! En fin de contrat fin juin 2026, elle ne poursuivra pas l’aventure avec les Vertes.

Arrivée à Saint-Etienne en 2022, en provenance du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, la défenseure de 24 ans quitte le club stéphanois après quatre saisons de suite. Elle a annoncé son départ sur son compte Instagram, ce lundi. « L’AS Saint-Etienne, merci pour ces 4 années. Une page se tourne », a-t-elle écrit.

L’adieux de Tapia au club et à ses supporters

L’arrière latérale a ensuite fait ses adieux au club et aux supporters des Amazones. « Merci à l’ensemble du club. Merci à mes coéquipières pour toutes les batailles menées ensemble. Un immense merci à vous, supporters, fidèles parmi les fidèles. Merci pour votre soutien sans faille et pour tous ces souvenirs. Je quitte ce club avec beaucoup de gratitude et d’émotion. À jamais dans mon cœur », a-t-elle exprimé.

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Notons que Chloé Tapia a disputé 97 matchs avec l’ASSE en quatre années. Elle a été titulaire à 84 reprises et a marqué 1 but.