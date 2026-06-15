Mercato ASSE : Alerte, le départ deux attaquants s’accélère

Le départ de deux attaquants de l’ASSE ne fait plus aucun doute. Ils se rapprochent de la porte de sortie, maintenant que le mercato d’hiver est ouvert officiellement.

Mercato : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili veulent quitter l’ASSE

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L’ASSE va perdre plusieurs joueurs, du fait de la montée en Ligue 1 manquée. Il y a ceux qui ne souhaitent pas jouer en Ligue 2 deux saisons de suite et ceux dont le club veut se séparer, parce qu’ils n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Dans la première catégorie, il y a Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ayant tenté de quitter le club en vain l’été dernier, ils sont sur le départ cet été. Le premier est annoncé vers le FC Porto et son profil plaît aussi au SC Braga au Portugal. Quant au deuxième, il est sur les tablettes du TSG Hoffenheim en Bundesliga.

Stassin et Davitashvili se rapprochent du départ

Alors que le marché des transferts d’hiver est ouvert officiellement en France, ce lundi, Peuple-Vert confirme les prochains départs des deux meilleurs buteurs de l’AS Saint-Etienne. « Les deux plus grosses individualités des Verts, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, semblent plus que jamais sur le départ », annonce le média spécialisé.

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L’avant-centre a été auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 31 matchs de Ligue 2, la saison dernière. L’ailier gauche a, lui, marqué 14 buts et a délivré 5 passes décisives en 29 matchs disputés en championnat. Il a par ailleurs élu meilleur joueur de la Ligue 2 aux Trophées UNFP.

Une bonne opération financière en vue pour KSV ?

En plus de leurs performances individuelles, ils ont la cote sur le marché des transferts. Le néo-international Belge est évalué à 15 M€, tandis que l’international Géorgien (54 élections) est valorisé à 12 M€.

Même si les dirigeants du groupe canadien ne sont pas forcément dans la logique de faire des ventes pour renflouer leurs caisses, les transferts des de ces deux joueurs majeurs pourraient rapporter un bon pactole.

Pour rappel, Stassin a été acheté à 10 M€, alors que Davtashvili est arrivé de Bordeaux contre une indemnité 6 M€. Il est fort probable qu’ils soient vendus autour de leur valeur marchande actuelle.

Saint-Etienne cherche les successeurs des deux buteurs

Kilmer Sports Ventures songe évidemment à remplacer Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili dans son effectif. Il cherche donc un attaquant de pointe et un ailier gauche. « L’ASSE est d’ores et déjà très active sur le marché au poste d’ailier gauche et de buteur », assure la source.

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Pour l’heure, aucun nom n’a filtré sur les probables renforts chez les Verts, en dehors d’Enzo Bardeli, qui a filé à Levante en Espagne. Cependant, la direction sportive du club a déjà des noms sur ses tatblettes, car elle a travaillé sur le mercato, par anticipation, avant la fin de la saison dernière.