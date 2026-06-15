Mercato ASSE : Cardona clarifie son futur et parle de Cathro

Irvin Cardona a répondu à la question sur son avenir à l’ASSE et celui de Lucas Stassin, annoncé vers le FC Porto. Il évoque aussi l’arrivée d’Ian Cathro.

Mercato : Irvin Cardona se projette avec l’ASSE en Ligue 2

La suite après cette publicité

Interrogé sur la chaîne Twitch de ses amis Lucas et Claire en Corse, Irvin Cardona se projette déjà avec l’ASSE pour la saison prochaine. Malgré le maintien en Ligue 2, il n’a pas l’intention de quitter le club stéphanois. Il compte respecter son contrat, qui le lie aux Verts jusqu’en juin 2028. Il attend donc impatiemment la reprise des entraînements, fixée au 1er juillet 2026.

L’attaquant de 28 ans s’est également exprimé sur la rumeur qui annonce le probable transfert de Lucas Stassin au Portugal. « La rumeur Stassin au FC Porto ? Je n’en sais rien », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.

Cardona : « Notre nouvel entraîneur ? Je ne le connais pas… »

Au sujet de l’arrivée du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, il a déclaré : « Notre nouvel entraîneur, Ian Cathro ? Je ne sais pas, je ne le connais pas… ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : 15M€, le successeur de Stassin va coûter cher

À voir

Mercato : Jonathan Clauss se confie sans filtre après l’OM

Mercato ASSE : Un roc français rend fou Ivan Gazidis, il arrive

Pour rappel, le technicien écossais de 39 ans a été nommé officiellement le lundi 8 juin. Il arrive du GD Estoril Praia au Portugal. Il vient remplacer Philippe Montanier, dont le contrat, expirant fin juin, n’a pas été reconduit.