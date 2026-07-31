Mercato OM : Après Medina, une autre offre arrive en défense

Le mercato de l’OM continue de s’accélérer en défense. En plus du dossier Facundo Medina, les responsables marseillais ont reçu une offre exotique pour Nayef Aguerd.

Mercato OM : Al-Sadd passe à l’action pour Nayef Aguerd

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L’Olympique de Marseille réalise un mercato sous pression. Le club phocéen doit impérativement réduire sa masse salariale afin de rentrer dans les clous de l’UEFA et la DNCG. Cela passe par la séparation de plusieurs éléments. Ainsi, aucun joueur de l’OM n’est intransférable. Même Facundo Medina n’est pas épargné.

Le défenseur argentin a été brillant lors de la Coupe du monde 2026, attisant la convoitise de plusieurs clubs. Il fait actuellement l’objet d’une proposition de 20 millions d’euros du Bayer Leverkusen. Même si l’OM en espère davantage avant de céder son joueur. Un autre taulier de la défense marseillaise s’approche aussi de la sortie.

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Il est question de Nayef Aguerd. L’Equipe le confirme, Al-Sadd aurait formulé une offre pour l’international marocain dont le montant n’a pas filtré. Cette offre venue du Golfe ne séduirait pas l’ancien Rennais. Ce dernier a visiblement un plan en tête. Surtout que d’autres prétendants s’activent pour le recruter.

Le Stade Rennais en embuscade pour son ex-défenseur

Son ancien club, le Stade Rennais, est notamment venu aux renseignements. Les prochains jours serait très animés pour Nayef Aguerd. Le défenseur de l’OM possède en effet une clause libératoire de 15 millions d’euros, payable en un seul versement. Cette clause est utilisable uniquement jusqu’à ce vendredi soir.

🔹Le Bayer Leverkusen a proposé 20M€ pour Facundo Medina. L’OM espère 25M€ + bonus. L’international argentin a validé ce potentiel transfert.



L’OM a une offre sur la table d’Al-Sadd pour Nayef Aguerd, qui n’est pas emballé par cette destination, Rennes est venu aux… pic.twitter.com/9hzdAzBCX6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 30, 2026

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Ce délai devrait pousser ses courtisans à passer à l’action en urgence durant les prochaines heures. Ce week-end sera certainement très agité à l’Olympique de Marseille.