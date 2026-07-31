Mercato Stade Rennais : Un double coup XXL se prépare à Rennes  

Un cador de Ligue 1 veut piocher au Stade Rennais pendant ce mercato estival. Un double coup XXL pourrait être réalisé dans les prochaines semaines.

Mercato Stade Rennais : Deux cadres vers Marseille cet été ?

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L’Olympique de Marseille cible deux joueurs du Stade Rennais pour ce mercato estival. Cette double piste ressemble à une riposte tactique. En effet, Rennes veut rapatrier Nayef Aguerd pour pallier plusieurs départs en défense. Le défenseur marocain, déjà passé par la Bretagne entre 2020 et 2022, coûte 15 millions d’euros.

Ce dossier reste complexe, mais l’OM n’attend pas pour répliquer. Selon l’insider Jonathan35001 sur X, Marseille surveille de très près la situation de Ludovic Blas. Libre dans un an, le milieu offensif rennais doit choisir : prolonger en Bretagne ou partir dès cet été. Marseille représente une possible porte de sortie.

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Bruno Genesio connaît parfaitement le joueur. Il l’a dirigé en 2023 et en faisait un titulaire indiscutable. De son côté, l’insider Mohamed Toubache-Ter confirme cet intérêt pour l’ancien Nantais. Et ce n’est pas tout. Mohamed Toubache-Ter avance un autre nom : Alidu Seidu. Le défenseur central ghanéen collerait au style de Genesio et aux finances marseillaises.

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Le Ghanéen constituerait un renfort solide pour l’axe olympien, alors que les départs d’Aguerd, Balerdi ou Medina se précisent. Ludovic Blas est estimé à environ 10 millions d’euros. Son prix pourrait toutefois être revu à la baisse, son contrat arrivant bientôt à échéance. Alidu Seidu, lui, est évalué à près de 6 millions d’euros et reste lié au Stade Rennais par un contrat de longue durée.