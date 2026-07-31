Ça chauffe à l’OM : Accord, un défenseur veut partir !

Le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Son défenseur polyvalent Facundo Medina est plus proche que jamais de quitter Marseille. Les négociations avec le Bayer Leverkusen ayant franchi une étape décisive.

Mercato OM : Facundo Medina d’accord pour rejoindre Leverkusen

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L’Olympique de Marseille est contraint de vendre durant ce mercato. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà été vendus. Et un autre départ se profile en interne : celui de Facundo Medina. L’international argentin a réalisé une belle participation en Coupe du monde. Ses performances ont immédiatement attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers.

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River Plate tente de le recruter. Mais c’est bien le Bayer Leverkusen qui se montre le plus entreprenant sur ce dossier, au point d’avoir convaincu le joueur de 27 ans. L’Equipe assure que Facundo Medina a validé ce potentiel transfert. Il serait très enclin à relever un nouveau défi en Europe. Reste à finaliser un accord entre les deux directions. C’est là que les choses se corsent.

L’Olympique de Marseille fixe son prix pour son transfert

Le quotidien sportif explique que le Bayern Leverkusen a transmis une première offre de 20 millions d’euros pour acquérir Facundo Medina. Une proposition intéressante, mais elle reste insuffisante. La direction de l’OM attend au moins 25 millions d’euros avant de céder son joueur. Cette exigence financière comporte des risques.

🔹Le Bayer Leverkusen a proposé 20M€ pour Facundo Medina. L’OM espère 25M€ + bonus. L’international argentin a validé ce potentiel transfert.



L’OM a une offre sur la table d’Al-Sadd pour Nayef Aguerd, qui n’est pas emballé par cette destination, Rennes est venu aux… pic.twitter.com/9hzdAzBCX6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 30, 2026

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Bild rappelle que la formation allemande explore en parallèle la piste menant au Napolitain Miguel Gutiérrez. Son profil est équivalent à celui Facundo Medina sur le plan tarifaire mais il semble supérieur techniquement. Marseille, à trop vouloir faire monter les enchères, risque donc voir une belle vente s’effondrer.