Mercato : Après Akliouche, le grand objectif du PSG dévoilé

Après plusieurs semaines de discussions, le PSG a réussi à faire plier l’AS Monaco pour le milieu offensif Maghnes Akliouche. Ce dossier désormais réglé, le club de la capitale se fixe déjà un nouvel objectif avant la fin du mercato estival.

Mercato PSG : Encore deux grosses recrues après Akliouche

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Sauf énorme revirement de dernière minute, Maghnes Akliouche arrive au PSG. Après plusieurs semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sont parvenus à un accord pour un transfert à 50 millions d’euros. L’international français de 24 ans est attendu à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat de contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec le PSG.

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Mais Maghnes Akliouche ne sera pas le seul à débarquer au Campus PSG. D’après Onze Mondial, Luis Campos et Luis Enrique sont encore en pleine réflexion sur le secteur offensif, qui a perdu Gonçalo Ramos et Kang-In Lee et pourrait aussi voir partir Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Dans cette optique, les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un joueur capable d’apporter de la polyvalence et de renforcer une attaque profondément remaniée cet été.

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Un profil qui mène tout droit vers l’attaquant du Barça et récent champion du monde avec l’Espagne, Ferran Torres. Mais Luis Campos travaillerait aussi sur le dossier Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) et un autre joueur mystérieux, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Le magazine sportif précise toutefois qu’aucune discussion n’a encore été entamée entre le PSG et le FC Barcelone pour Ferran Torres.

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En plus du secteur offensif, le PSG aimerait aussi faire venir un défenseur central droitier, de préférence un central polyvalent, capable de dépanner au poste de latéral droit en cas de besoin. S’il parvient à atteindre cet objectif, le Paris Saint-Germain refermera son mercato estival.

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Ainsi, après Maghnes Akliouche, le double champion d’Europe en titre vise la signature de deux joueurs pour compléter l’effectif de Luis Enrique pour aller à la conquête d’une troisième Ligue des Champions de suite.

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