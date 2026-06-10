ASSE : Surprise, KSV cherche un nouveau Directeur Sportif

Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire de l’ASSE, chercherait un nouveau Directeur sportif. Pour remplacer Loïc Perrin ?

ASSEZ : un nouveau directeur sportif pour Kilmer Sports !

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L’ASSE a trouvé rapidement le successeur de Philipe Montanier, qui a échoué à remonter les Verts en Ligue 1. Il est remplacé par Ian Cathro, un entraîneur écossais arrivé du GD Estoril au Portugal.

C’est lui va tenter de ramener l’équipe stéphanoise dans l’élite la saison à venir. Il connaît d’ailleurs déjà le calendrier de sa nouvelle équipe. En effet, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a publié le calendrier complet de la saison 2026-2027, ce mercredi.

Mercatto : Un Directeur sportif bientôt à l’ASSE Féminin ?

Dans la foulée de la nomination du nouveau coach de l’équipe masculine, But Football Club apprend que Kilmer Sports Ventures va renforcer l’organigramme de l’équipe féminine de football. Il songerait à la nomination d’un Directeur sportif, qui aura le rôle d’un manager général, chez les Vertes.

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Reléguée en Seconde Ligue, l’AS Saint-Etienne féminin devrait bénéficier de plus d’attention de la part da haute direction du Club, afin de lui permettre de retrouver rapidement l’élite, d’après le journal Le Progrès. Ce qui serait une bonne nouvelle pour Jean-Marc Barsotti, le président de l’Association ASSE.

D’après les explications de Direction des féminines, cette restructuration se fait « dans le but de poursuivre la professionnalisation et l’amélioration de l’équipe à tous les niveaux ».

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Pour rappel, l’équipe féminine de l’ASSE a un nouvel entraîneur. Nommé en mars 2026, à la place de Sébastien Joseph, Yannick Chandioux a été reconduit sur le banc des Amazones, malgré la descente en deuxième division.