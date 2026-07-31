Mercato PSG : Une très bonne nouvelle tombe, un phénomène arrive !  

Le crack français Maghnes Akliouche arrive au PSG. Les dirigeants de l’AS Monaco valident le transfert à 50 M€.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche attendu à Paris cet été

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Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG est scellé. Monaco et Paris ont enfin trouvé un terrain d’entente. Montant du deal : 50 millions d’euros.

Pendant des semaines, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont négocié. Ils voulaient faire baisser l’addition. Mais face à la fermeté monégasque et sous la pression d’un Luis Enrique agacé par la lenteur du dossier, la direction parisienne a cédé. Selon L’Équipe, l’AS Monaco a donné son feu vert ultime dès réception de la proposition à 50 millions.

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C’était la somme réclamée par le club de la Principauté depuis plusieurs semaines. L’ailier français, lui, avait déjà donné son accord au Paris SG. L’officialisation du transfert prendra encore quelques jours. Il reste à formaliser les modalités de paiement des 50 millions d’euros.

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Le journaliste Loïc Tanzi confirme que le dossier est bouclé. Actuellement en vacances après sa participation au Mondial 2026 avec les Bleus, le crack tricolore de 24 ans s’apprête à signer. Luis Enrique avait été notamment séduit par la prestation de l’ailier lors du choc PSG-Monaco en Ligue des Champions.

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Pour Paris, cette arrivée tombe à point nommé. Avec les départs de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le secteur offensif devait être renforcé. La situation autour de Bradley Barcola pousse également le Paris SG à anticiper. Avec Akliouche, Paris tient donc un nouveau renfort offensif capable d’apporter de la créativité, de la percussion et une solution supplémentaire à Luis Enrique.