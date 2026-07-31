Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de ce monstre à Marseille  

L’OM tient peut-être son futur patron de la défense. Jean-Clair Todibo a déjà fait son choix. Le défenseur français veut rejoindre Marseille lors de ce mercato estival.

Mercato OM : Jean-Clair Todibo prêt à débarquer à Marseille !

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Jean-Clair Todibo veut Marseille. L’Olympique de Marseille tient enfin le Oui du crack français pour ce mercato estival. Seul obstacle ? L’accord financier reste à trouver entre l’OM et son club actuel, West Ham. C’est l’hécatombe dans l’effectif phocéen.

Marseille continue de dégraisser après les départs récents de cadres offensifs comme Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang. Le secteur défensif pourrait lui aussi connaître de profonds changements. Benjamin Pavard est reparti à l’Inter Milan. Facundo Medina attire l’œil du Bayer Leverkusen. Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd restent très convoités.

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Face à cette vague de départs, Grégory Lorenzi doit réagir dans les prochaines semaines. L’urgence est de recruter au moins un patron en charnière centrale avant la reprise de la Ligue 1. L’heureux élu a désormais un nom : Jean-Clair Todibo. Le défenseur français veut faire vibrer le Vélodrome.

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Selon l’insider Nordine L’Instant N, Jean-Clair Todibo s’est mis d’accord avec l’OM. Le défenseur central de West Ham veut rejoindre le club phocéen. Les deux formations doivent désormais s’entendre sur le montant et sur la forme du mouvement. Le spécialiste du mercato Nico Schira évoque même déjà un contrat de longue durée, allant jusqu’en 2031. Déterminé à venir, le joueur de 26 ans met la pression sur West Ham pour accélérer les négociations.