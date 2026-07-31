Mercato OL : Dégraissage, le gros défi de Louis-Jean à Lyon

L’OL est confronté à un énorme défi, celui du dégraissage. Les joueurs indésirables sont connus, mais ils ne trouvent pas preneurs.

Mercato : Caleta-Car, Akouokou et Diawara poussés dehors

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Trois joueurs prêtés la saison dernière sont revenus à l’OL, cet été. Ce sont : Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Paul Akouokou (Real Saragosse), Mahamadou Diawara (Royal Antwerp). Cependant, ils sont toujours indésirables. Ils n’ont pas réintégré le groupe de Paulo Fonseca et sont évidemment absents de la liste transmise à l’UEFA pour la Coupe d’Europe.

Matthieu Louis-Jean doit leur trouver une porte de sortie, mais le Croate, l’Ivoirien et le Franco-Malien ne croulent pas sous les offres. À un mois de la fermeture du mercato estival, le défi reste énorme pour le Directeur sportif, d’autant qu’il doit également dégraisser l’effectif de l’Olympique Lyonnais.

Mangala, Tessmann et Tagliafico sur la liste des départs

En effet, cinq nouveaux joueurs ont rejoint les Gones : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo et Loïs Openda. Le groupe s’est étoffé, alors qu’il n’y a eu que le départ d’Afonso Moreira, transféré au Bayer Leverkusen.

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Orel Mangala est parmi les joueurs poussés au départ. Il n’est pas dans les premiers choix de Paulo Fonseca et son gros salaire pose un problème. Il est estimé à 300 000 € mensuel, soit 3,6 M€ brut par saison. Or, la DNCG a imposé « un encadrement de la masse salariale » à l’OL.

Tanner Tessmann ne fait pas non plus partie des priorités de l’entraîneur des Gones. Il est aussi poussé vers la porte de sortie. Un départ au poste d’arrière latéral gauche s’impose désormais, avec l’arrivée de Ouédraogo.

Nicolas Tagliafico (34 ans) est pressenti pour quitter Lyon, à un an de la fin de son contrat. Son nom est associé au Deportivo La Corogne, promu en Liga. Nottingham Forest et l’Olympiakos lorgnent aussi l’international argentin (83 sélections).

Molebe et Rodriguez vers un nouveau prêt ?

La dernière catégorie des joueurs concernés par le dégraissage est composée des jeunes joueurs en quête de temps de jeu : Enzo Molebe (18 ans), Alejandro Gomez Rodriguez (18 ans) ou encore Mathys de Carvalho (21 ans). Les deux premiers étaient prêtés respectivement au Montpellier HSC et au FC Annecy en Ligue 2, pendant la deuxième moitié de la saison dernière.

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La course contre la monte commence donc pour Matthieu Louis-Jean. Il doit absolument acter des départs, avant l’arrivée probable des dernières recrues.