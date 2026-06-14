Mercato Stade Rennais : Un coup surprise tenté à l’OL ?

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Le Stade Rennais s’aligne sur toutes les pistes du mercato susceptibles d’apporter une pierre à la construction de son équipe pour la saison prochaine. Dans l’ombre des grands dossiers de l’été, le SRFC pourrait s’aligner pour Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL dont le potentiel continue de susciter l’intérêt malgré une saison contrastée.

‎Mercato Stade Rennais : Molebe, un talent lyonnais qui ne laisse pas indifférent

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‎À seulement 18 ans, Enzo Molebe fait partie de cette génération de joueurs que les recruteurs suivent avec une attention particulière. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant possède un profil moderne : vitesse, percussion et capacité à prendre la profondeur. Des qualités qui attirent naturellement les clubs à la recherche de jeunes éléments capables de progresser rapidement.

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‎Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, un club de Ligue 1 surveillerait sa situation. Aucun nom n’a été officiellement confirmé, mais le Stade Rennais apparaît comme une destination crédible. Le SRFC a bâti sa réputation sur sa capacité à identifier des talents avant leur véritable explosion au plus haut niveau.

Le SRFC fidèle à sa méthode de recrutement

‎Depuis plusieurs saisons, le club breton s’est imposé comme l’une des références françaises en matière de développement de jeunes joueurs. Rennes ne recherche pas uniquement des renforts immédiats. La direction sportive privilégie souvent des profils capables de grandir au sein du projet avant d’atteindre leur pleine maturité.

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‎Dans cette logique, Molebe coche plusieurs critères essentiels. Son passage à Montpellier lui a permis de découvrir davantage le football professionnel, même si ses statistiques, avec deux buts en douze rencontres, restent modestes. Au Stade Rennais, ce type de bilan n’est pas forcément un frein lorsque le potentiel est identifié en amont.

‎Un dossier à suivre avec attention cet été

‎L’un des éléments les plus marquants concernant Enzo Molebe reste son ambition assumée. Le jeune attaquant a déjà déclaré vouloir remporter le Ballon d’Or et devenir « le meilleur attaquant que le monde ait jamais connu ». Une phrase forte qui témoigne d’une confiance rare chez un joueur de son âge. ‎Pour le club breton, l’intérêt d’une telle opération serait avant tout stratégique.

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Si certains mouvements offensifs venaient à se concrétiser durant l’été, le club pourrait être tenté d’anticiper l’avenir en recrutant un joueur à forte marge de progression. L’Olympique Lyonnais conserve toutefois la maîtrise du dossier et aucune décision définitive n’a encore été prise concernant l’avenir de son jeune espoir.