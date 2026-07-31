Ça chauffe à l’OM : City débarque avec une incroyable offre

Le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Manchester City est entré dans la danse en formulant une offre concrète pour Geronimo Rulli.

Mercato : Manchester City fait une offre pour Geronimo Rulli

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L’Olympique de Marseille subit en cette période de mercato un véritable assaut de clubs européens. Le Bayer Leverkusen tente activement de signer le défenseur Facundo Medina. Et c’est au tour de Manchester City de pointer le bout de son nez à l’OM.

Le club anglais est passé à l’offensive pour Geronimo Rulli. Foot Mercato le confirme, les Skyblues souhaitent recruter le gardien argentin pour en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Sachant que James Trafford est proche de rejoindre Leeds United.

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Cette offensive de Man City ne laisse pas Geronimo Rulli indifférent. Le gardien titulaire de l’OM, séduit à l’idée de rallier la Premier League, pousse pour que l’opération aboutisse. Les discussions entre les deux directions progressent favorablement. Même si un léger désaccord subsiste sur l’indemnité financière.

L’Olympique de Marseille exige 3,5 M€ pour son transfert

Le média en ligne explique que les Citizens ont formulé une première proposition de 2 millions d’euros pour Geronimo Rulli. Mais la direction de l’OM reste inflexible. Elle réclamerait au moins 3,5 millions d’euros avant de libérer son joueur de sa dernière année de contrat.

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Le club présidé par Stéphane Richard est aussi conscient des envies de départ de gardien. Les dirigeants phocéens ne se laisseront pas surprendre. Ils travaillent ainsi sur plusieurs pistes pour le remplacer. Guillaume Restes, gardien de Toulouse FC, figure tout en haut de leur short-list.