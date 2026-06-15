Mercato OL : Accord imminent pour un milieu Danois

L’OL avance bien sur la piste Mads Bidstrup. Un accord avec le RB Salzbourg serait tout proche, pour le milieu de terrain.

Mercato : Accord imminent pour Mads Bidstrup, un contrat de 5 ans l’attend à l’OL

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L’OL se prépare au transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. En retour, le club rhodanien va récupérer Mads Bidstrup. Il s’est déjà mis d’accord avec la Direction lyonnaise. Selon la presse d’outre-Rhin, un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031 attend le Danois à Lyon.

Cependant, Michele Kang et son équipe doivent encore trouver un terrain d’entente avec le RB Salzbourg. Le joueur visé est sous contrat jusqu’en juin 2029 et est valorisé à 13 millions d’euros par Transfermarkt.

Toutefois, l’Olympique Lyonnais avancerait sur le dossier. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport, les négociations avec le club autrichien sont sur le point d’aboutir à un accord. Il ne reste plus qu’arrondir les angles.

Olympique Lyonnais : Bidstrup présent à la reprise, fin juin ?

Lyon met donc les bouchées doubles, afin de régler rapidement ces derniers détails. Son objectif étant de boucler le transfert de Mads Bidstrup (25 ans) avant la reprise des entraînements, fixée au 30 juin.

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Pour rappel, l’équipe de Paulo Fonseca entamera sa campagne européenne en coupe d’Europe, le 4 ou 5 août. Le technicien portugais aura besoin de renforts, le plus tôt possible, avant son entrée en lice au 3e tour de préliminaires de la Ligue des champions.