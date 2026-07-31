Mercato : Urgent ! Un défenseur quitte officiellement le PSG

Alors que le PSG s’apprête à officialiser l’arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco, un jeune défenseur vient de quitter officiellement les rangs du club de la capitale française.

Mercato : Un Titi quitte le PSG pour la Suisse

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Après les départs de Mathis Jangeal à Famalicao, Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev, Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges, Emmanuel Mbemba au Paris FC, Aymen Assab à l’AS Monaco et Martin James au FC Cologne, un autre Titi vient de quitter le PSG.

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Après avoir brillé comme capitaine et titulaire en Youth League avec le Paris Saint-Germain, Thomas Cordier, libre au terme de son contrat le 30 juin passé, s’est engagé avec le FC Lausanne-Sport pour les trois prochaines années, soit jusqu’en juin 2029. Le latéral gauche de 20 ans avait failli rejoindre le Red Star l’an passé et avait été mis à l’essai par Amiens cet été. Le club suisse a annoncé l’arrivée de son nouveau joueur ce vendredi.

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« THOMAS CORDIER EST LAUSANNOIS. Le latéral gauche français rejoint le FC Lausanne-Sport et s’engage avec le club jusqu’en juin 2029. Bienvenue à Lausanne, Thomas ! », écrivent les Bleu et Blanc sur leur site officiel. Apparu à deux reprises dans le groupe professionnel de Luis Enrique la saison dernière, mais jamais entré en jeu, Thomas Cordier va donc relever un nouveau défi loin de la capitale.

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Le latéral gauche français rejoint le FC Lausanne-Sport et s'engage avec le club jusqu'en juin 2029.



Bienvenue à Lausanne, Thomas!#yapasplusfort #allezlausanne pic.twitter.com/uZspg6UvVP — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 31, 2026

Pour rappel, le natif de Versailles n’est pas le premier Titi à porter le maillot du FC Lausanne-Sport, puisqu’avant lui, Antoine Bernede, Maxen Kapo, Mory Diaw, Tiago Escorza et Gaël N’Lundulu y ont tous évolué.

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À noter que parmi les membres de la génération 2008, seuls Adam Ayari (milieu) et Arthur Vignaud (gardien) ont accepté de signer leur premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain.