Mercato OL : Un ancien milieu en passe d’offrir un joli chèque aux Gones

L’OL s’apprête, dans les prochains jours, à recevoir plusieurs millions d’euros sur son compte bancaire grâce à un transfert qui ne concerne pourtant pas le club. Ce virement devrait arriver depuis l’Angleterre, et plus précisément de Newcastle. Explications.

Mercato OL : Bruno Guimarães se rapproche d’Arsenal

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Cela fait déjà quatre ans que Bruno Guimarães a quitté la banlieue lyonnaise pour s’installer dans celle de Newcastle, au nord-est de l’Angleterre. Aujourd’hui, l’international brésilien s’apprête de nouveau à changer d’air, tout en restant dans le même pays, mais en découvrant une nouvelle ville : Londres.

D’après la BBC Sport et le Times, un accord est proche d’être trouvé entre Arsenal et le milieu de terrain de 28 ans pour un transfert de 93 millions d’euros. Les négociations durent depuis plus d’une semaine et n’auront pas été de tout repos pour les deux équipes. Les Magpies se sont montrés très exigeants concernant leur numéro 39.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec son futur ex-club, Guimarães ne faisait pas partie des joueurs transférables de la Toon Army. Les Gunners ont dû s’employer à quatre reprises pour se mettre d’accord avec Newcastle. Le transfert du Brésilien est donc imminent. Un contrat de cinq ans l’attend avec le club londonien.

La clause jackpot négociée par l’OL en 2022

Matthieu Louis-Jean et son staff pourront remercier la ténacité des pensionnaires de St James’ Park dans le dossier du natif de Rio de Janeiro. Si les Magpies vont réaliser une nouvelle vente onéreuse dans leur entrejeu, après celle de Sandro Tonali à Tottenham, l’Olympique Lyonnais va chiper une partie du montant de la transaction.

En effet, au moment du départ du milieu défensif auriverde pour Newcastle, à l’hiver 2022, contre 50,1 millions d’euros, le club rhodanien avait inclus un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value. En d’autres termes, une clause à la revente de 20 % accordée aux Gones en cas de transfert du joueur pour une somme supérieure à 50 M€.

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Les conditions étant parfaitement remplies grâce aux moyens financiers conséquents d’Arsenal, suite à leur excellente saison 2025-2026, l’OL devrait ainsi, plus ou moins, toucher 18 millions d’euros. Un très joli chèque qui va permettre de compenser en partie le coût des nombreuses arrivées ou bien de répondre aux besoins tactiques de Paulo Fonseca.