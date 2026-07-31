Mercato ASSE : Un incroyable scénario se profile à Sainté !

À un mois de la fin du mercato d’été, une révélation sur la situation de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili à l’ASSE augure d’un incroyable scénario.

Mercato : Davitashvili et Stassin veulent quitter l’ASSE

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L’ASSE n’a toujours pas réalisé de ventes de joueurs cet été. Disposant de finances fournis, Kilmer Sports Ventures n’a pas attendu les entrées d’indemnités de transfert pour boucler son budget. La Direction du club stéphanois a d’ailleurs passé sans souci l’audience devant la Commission de Contrôle des club professionnels à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le 17 juin dernier.

Toutefois, les deux joueurs les mieux valorisées de l’effectif stéphanois : Lucas Stassin (15 M€) et Zuriko Davitashvili (12 M€), souhaitent quitter le club. L’équipe n’est pas remontée en Ligue 2 et ils ne sont pas enclins à rester à Saint-Etienne en Ligue 2, pour une deuxième saison consécutive. Pas après avoir été empêché de partir l’été dernier.

Des touches à l’étanger pour les deux attaquants de Saint-Etienne

L’avant-centre belge et l’ailier gauche géorgien intéressent des clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Ces dernières semaines, le premier a été annoncé dans le viseur de Galatasaray, alors qu’il était déjà sur les tablettes du SC Braga et le FC Porto.

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Quant au deuxième, la rumeur du mercato indique qu’il est la priorité de l’Olympiakos en Grèce. Le Besiktas et le TSG Hoffenheim aussi le lorgnent.

Aucune offre officielle pour Stassin et Davitashvili à ce jour ?

Cependant, Le Progrès croit savoir que ce ne sont que de simples intérêts ! Les prétendants de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili se sont renseignés sur leur situation contractuelle, mais ils ne sont pas passés à l’offensive. Le quotidien régional assure qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune offre concrète ou officielle à ce jour.

Plusieurs propositions sont pourtant révélées par de nombreuses sources et relayées dans les médias. Ces prétendues offres sont même jugées loin de l’attente des dirigeants du groupe canadien, estimée à 20 M€.

Huss Fahmy, patron du mercato stéphanois, dispose encore d’un mois d’attente pour boucler le dossier des deux meilleurs buteurs de l’ASSE. Si aucune offre satisfaisante n’arrive sur son bureau, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili seront encore stéphanois, car ils sont sous contrat jusqu’à fin juin 2028.

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La tendance actuelle penche vers ce scénario, bien que le mercato pourrait s’emballer pour eux, dans les derniers instants.