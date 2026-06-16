ASSE : Une décision tombe comme un couperet à Saint-Etienne

L’ASSE est sévèrement sanctionnée par la LFP. Elle sera privée d’une grande partie des ses supporters lors des deux premiers matchs de Ligue 2 à domicile.

L’ASSE sanctionnée de 2 matchs à huis clos à Geoffroy-Guichard

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La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu sa décision sur le comportement des supporters de l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard, lors du barrage aller contre l’OGC Nice (0-0). Les supporters des Verts sont sanctionnés d’un huis clos dans les deux Kops.

« Fermeture partielle pour deux matchs fermes des tribunes Snella et Paret du Stade Geoffroy-Guichard« , a indiqué la Ligue, à l’issue de sa réunion de ce mardi 16 juin. Les supporters ultras du Kop sud et du Kop nord sont épinglés pour « usage massif d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées« , lors de la réception des Aiglons, le mardi 26 mai dernier.

Saint-Etienne sans les Kops sud et nord contre Clermont et Grenoble

Les Green Angels et les Magic Fans seront donc privés de leurs tribunes respectives, lors de la réception de Clermont Foot, le 14 août (2e journée de Ligue 2) et face à Grenoble Foot le 21 août (3e journée).

Ian Cathro fera donc ses débuts sur le banc de l’AS Saint-Etienne, dans un stade à huis clos partiel. Le nouvel entraîneur découvrira le vrai ‘’Chaudron bouillant’’ lors de la venue de Montpellier HSC dans le Forez, le 4 septembre (5e journée).

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Pour rappel, l’équipe de l’ASSE démarrera la saison face à un promu, le FC Sochaux, au stade Auguste-Bonal à Montbéliard, le samedi 8 août (20h30).