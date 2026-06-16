Mercato ASSE : Un indice tombe pour un flop de Saint-Etienne

Alors que le nouvel entraineur de l’ASSE, Ian Cathro, pourrait redistribuer les cartes, Igor Miladinovic se prépare à toutes les éventualités.

ASSE : Ian Cathro parti pour redistribuer les cartes

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L’ASSE a un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Ian Cathro a été nommé rapidement par Kimer Sports Ventures, le 8 juin dernier, soit 10 jours seulement après l’échec de la montée en Ligue1. A deux semaines de la reprise des entraînements, il étudie évidemment les profils des joueurs de l’effectif actuel des Verts.

Le technicien écossais devrait faire des choix après les premières séances d’entrainement en juillet prochain. Il va évidemment redistribuer les cartes la saison prochaine. Des joueurs qui n’avaient pas la confiance de Philippe Montanier, la saison dernière, pourrait rebondir. Cela pourrait être le cas d’Igor Miladinovic.

Igor Miladinovic change d’agent

Recruté au FK Cukaricki en Serbie en août 2024, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de Saint-Etienne en deux saisons. Il est d’ailleurs annoncé parmi les joueurs dont Kilmer Sports souhaite se séparer. Le milieu offensif serbe s’active aussi de son côté. Il semble préparer son départ.

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Selon Peuple-Vert, il a changé d’agent, en rejoignant l’écurie MSportsPro, une agence spécialisée dans la gestion de profils de joueurs issus d’Europe de l’Est.

Mercato : Miladinovic prépare-t-il son départ de Saint-Etienne ?

Cette décision d’Igor Miladinovic n’est pas anodine. C’est clairement un gros indice sur la suite qu’il veut donner à son avenir. Il y a fort à parier qu’il cherche une porte de sortie. Le média spécialisé confirme la tendance.

« Les joueurs activent souvent ce levier stratégique (changement d’agent) à l’aube de négociations estivales. Le Serbe prépare déjà le terrain a un transfert estival. Le décor semble donc planté pour son exfiltration », annonce-t-il.

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Pour rappel, le joueur de 23 ans est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028. Transféré contre 3 M€ d’indemnité, il est désormais évalué à 2,5 M€. Sa valeur est évidemment en baisse, à cause de sa dernière saison encore ratée. En 28 apparitions en Ligue 2, Igor Miladinovic a été titulaire 15 fois, pour seulement 1 but et 1 passe décisive.