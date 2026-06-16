Mercato OL : Un deuxième départ acté à Lyon après Endrick

Prêté à l’OL pour une saison, mais avec option d’achat, Adam Karabec ne sera pas conservé. Il annonce son départ de Lyon, après celui d’Endrick.

OL : Adam Karabec annonce son départ de Lyon

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Adam Karabec a passé toute la saison dernière à l’OL. Il avait rejoint le club rhodanien en provenance du Sparta Prague, sous la forme d’un prêt payant de 0,3 M€. Ce prêt était assorti d’une option d’achat fixée à 3,5 M€, plus des bonus pouvant atteindre 0,8 M€, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future.

À l’issue de la saison, le rendement du milieu offensif tchèque n’a pas convaincu la direction de l’Olympique Lyonnais de lever la clause. Deux jours après l’ouverture officielle du mercato estival en France, Adam Karabec annonce son départ de Lyon.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il a fait ses adieux au club rhodanien, à ses coéquipiers et aux supporters des Gones. « Merci pour tout », a-t-il balancé sur son compte Instagram. Le joueur de 23 ans (bientôt) retourne donc en Tchéquie, le temps de réflechir sur son avenir.

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L’international Tchèque (5 sélections) a disputé 34 matchs avec l’équipe de l’OL : soient 21 en Ligue 1 ; 9 en Ligue Europa et 4 en coupe de France. Il a été auteur de 3 buts et 3 passes décisives.