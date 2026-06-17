ASSE : Décision radicale de Cathro pour la préparation des Verts

‎L’ASSE entre dans une nouvelle ère sous les ordres d’Ian Cathro. À peine installé sur le banc stéphanois, le technicien écossais a déjà posé un acte fort en modifiant le programme de préparation estivale, un choix qui révèle sa vision des ambitions des Verts.

ASSE : Cathro change de plan de préparation

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‎Prévu le 11 juillet au Chambon-sur-Lignon, le match amical entre Saint-Étienne et Sochaux n’aura finalement pas lieu. Selon les informations rapportées par L’Est Républicain, cette rencontre a été retirée du calendrier estival des Verts. Arrivé avec l’objectif de construire une équipe capable de répondre aux exigences du haut niveau, Ian Cathro souhaite manifestement orienter la préparation vers des confrontations plus relevées.

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‎Le nouvel entraîneur stéphanois aurait demandé à affronter exclusivement des formations de premier plan durant l’intersaison. Une orientation qui traduit une volonté de placer immédiatement son groupe dans un contexte de forte intensité. ‎Dans le football moderne, la qualité des adversaires rencontrés pendant l’été sert souvent de révélateur.

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En privilégiant des oppositions face à des équipes de l’élite, Cathro cherche à mesurer rapidement les forces et les faiblesses de son effectif. Une approche ambitieuse qui témoigne déjà de son exigence et de sa volonté d’installer une culture de performance au sein de l’ASSE.