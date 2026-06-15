ASSE : Le style de jeu d’Ian Cathro passé au scanner

Un spécialiste du football portugais décrit la philosophie de jeu du nouvel entraineur de l’ASSE. Selon lui, Ian Cathro est pour un adepte du jeu offensif.

ASSE : Ian Cathro doté de plusieurs cultures footballistiques

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L’ASSE a nommé Ian Cathro comme son nouvel entraîneur, depuis le 8 juin 2026. Il arrive d’Estoril au Portugal et va découvrir le championnat de France. Cependant, l’expérience acquise en Espagne, en Angleterre, en Arabie saoudite et Portugal, notamment aux côtés de Nuno Espirito Santo, ou encore en Écosse dans son pays natal, a doté le technicien écossais d’une culture footballistique diversifiée.

L’AS Saint-Etienne l’avait souligné lors de sa nomination officielle : « Ian Cathro s’est construit un parcours singulier. Il arrive avec une expérience très riche de l’entraînement, du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques ».

L’Ecossais est fidèle à ses principes de jeu, mais il sait aussi s’adapter

Le coach de 39 ans aura pour mission de ramener les Verts en Ligue 1, après l’échec de Philippe Montanier. A-t-il l’étoffe pour atteindre cet objectif, dans un championnat qu’il ne connaît pas ? Pour Alexandre Carvalho, interrogé par Peuple-Vert, il peut être l’homme de la situation à l’ASSE, grâce à son style de jeu.

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« Il possède une identité de jeu très forte, mais il sait aussi s’adapter. Il ne renie pas ses principes, tout en modifiant parfois sa façon de presser ou de défendre. Il s’adapte à ses adversaires même s’il a une approche proactive. Il veut que son équipe ait le ballon », explique l’expert du football portugais, pour le média spécialisé.

Pour exemple, ce dernier rappelle les surprises qu’Ian Cathro réservaient souvent aux cadors du championnat Portugais, en ajustant son plan de jeu : « Quand il affrontait Porto, Benfica ou Braga, il fallait forcément s’adapter. Il aimait trouver des arguments pour contrer ces équipes-là ».

Cathro prône un style de jeu offensif

Avec l’ancien entraîneur du GD Estoril, l’AS Saint-Etienne devrait avoir un jeu plus offensif, selon Alexandre Carvalho. « Peu importe l’adversaire, il presse fort avec un bloc défensif haut. Cela laissait parfois d’énormes espaces dans le dos », souligne-t-il.

Mais l’Écossais assume ses choix tactiques. « Il aime le football offensif et il a réalisé quelque chose de fort avec l’un des plus petits budgets du Portugal », rappelle la source.

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Malgré ce choix offensif, qui peut parfois causer un déséquilibre au niveau de la défense, le Portugais estime que « la défense de Saint-Étienne en Ligue 2 sera certainement plus forte que celle d’Estoril en première division portugaise ». Pour le spécialiste, « ce sera donc moins déséquilibré, qu’au Portugal […] ».