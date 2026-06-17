Mercato ASSE : Saint-Étienne prépare un joli deal à 3M€

‎L’ASSE s’apprête à vivre un mercato d’été mouvementé après une saison qui n’a pas répondu aux attentes du club et de ses supporters. Alors que plusieurs dossiers animent déjà le marché stéphanois, un possible transfert estimé à 3 millions d’euros pourrait rapidement prendre forme dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Un nouveau cycle prend forme chez les Verts

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‎Le changement est déjà perceptible du côté de l’AS Saint-Étienne. L’arrivée de Ian Cathro sur le banc marque le début d’une nouvelle phase pour un club qui devra encore batailler en Ligue 2 après avoir manqué son objectif de retour parmi l’élite. ‎Les premiers mouvements ont d’ailleurs commencé.

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Le départ de Brice Maubleu vers Pau a officiellement été acté. Malgré une proposition de prolongation avec un rôle secondaire, le gardien a choisi un nouveau défi. Une décision qui illustre la volonté de nombreux joueurs de disposer d’un temps de jeu plus conséquent.

‎Igor Miladinovic, un dossier qui attire l’attention

‎Dans les bureaux stéphanois, un autre nom suscite désormais les discussions : celui d’Igor Miladinovic. Le milieu serbe de 23 ans sort d’une saison correcte avec 29 apparitions toutes compétitions confondues, sans toutefois parvenir à s’imposer comme un titulaire incontournable.

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‎Selon les informations de Peuple Vert, le joueur a récemment changé de représentant. Ce type de démarche ne signifie pas automatiquement un transfert, mais elle accompagne souvent une réflexion sur l’avenir. Dans le milieu du football, ce genre de signal est rarement ignoré par les observateurs du mercato.

‎Une opération cohérente pour Saint-Étienne

‎Sous contrat jusqu’en 2029, Miladinovic conserve une valeur marchande estimée entre 2 et 3 millions d’euros. Un montant qui correspond sensiblement à l’investissement réalisé lors de son arrivée en 2024. ‎D’un point de vue stratégique, l’ASSE pourrait considérer une offre proche de cette somme avec intérêt.

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Le joueur possède un potentiel certain, mais son statut actuel ne le place pas parmi les éléments essentiels du projet. Dans le même temps, d’autres dossiers agitent le club, notamment ceux de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, le mercato ne fait que commencer et plusieurs décisions importantes sont encore attendues dans les prochaines semaines.