Mercato ASSE : Un joueur prometteur quitte Saint-Etienne

Annoncé dans les tuyaux depuis quelques semaines, le départ d’un jeune joueur de l’ASSE est désormais officiel. Il quitte son club formateur pour tenter de lancer sa carrière.

Mercato : Louis Mouton quitte l’ASSE, libre

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L’ASSE a libéré des joueurs issus de son académie, cet été. Certains ont repoussé l’offre du club pour partir librement. En fin de contrat officiellement le 30 juin 2026, Jules Mouton n’a pas souhaité rempilé. Il quitte donc son club formateur qu’il avait rejoint à l’âge de 10 ans.

Capitaine de l’équipe réserve des Verts, le milieu défensif avait participé à la préparation estivale de l’équipe professionnelle, la saison dernière. Il était même dans le groupe d’Eirik Horneland lors de la première journée de Ligue 2 en août 2025.

Cependant, c’est plutôt en coupe de France que le joueur de 21 ans a disputé son seul match en pro avec l’AS Saint-Etienne, en novembre 2025.

Saint-Etienne souhaite bonne chance à un fils du club

Le club ligérien lui souhaite « bonne chance pour la suite » de sa carrière. « Vert de cœur et de sang, défendant les couleurs stéphanoises depuis l’école de foot et ses 10 ans, Jules Mouton quitte le club après avoir gravi toutes les étapes jusqu’au capitanat de l’équipe réserve. Bonne chance dans le nouveau chapitre de ta vie Jules ! », a-t-il écrit, dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

👋 Vert de cœur et de sang, défendant les couleurs stéphanoises depuis l'école de foot et ses 10 ans, Jules Mouton (21 ans) quitte le club après avoir gravi toutes les étapes jusqu'au capitanat de l'équipe réserve.



Bonne chance dans le nouveau chapitre de ta vie Jules ! 💚 pic.twitter.com/4CqJ2vsC5p — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 17, 2026

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Pour rappel, le frère cadet de Louis Mouton (24 ans, Angers), lui aussi formé à l’ASSE, avait signé son premier contrat professionnel le 28 mai 2025, mais pour seulement une durée d’un an.